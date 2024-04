El triste video de Santi Maratea donde contó la grave enfermedad que padece su padre: "Un momento delicado"

"Les vengo a contar una noticia triste aunque hoy anímicamente estoy bien por eso decidí contárselos, me prometí no estar más llorando en Instagram, no quería mostrar cosas tristes", comenzó Santi Maratea su conmovedor relato.

Embed

"Tengo dos noticias malas. La primera noticia triste para mí es que me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hacía muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club", continuó el joven.

Y dejó en claro que este motivo de fuerza mayor familiar le impide destinarle tiempo al fútbol: “Me tenía muy entusiasmado pero el motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer. Una re bronca”.

“No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. No me quiero poner triste y hablar del tema no me pone muy contento", contó Santi Maratea visiblemente movilizado por la salud de su papá.

"Mi familia está pasando por un momento delicado y es momento para enfocarme en mi viejo y mis hermanos", explicó el influencer en sus historias junto al emoji de un corazón.

santi maratea.jpg

Santi Maratea se bajó del proyecto de fútbol por la salud de su padre

Al contar el grave presente de salud que atraviesa su papá, Santi Maratea decidió bajarse del plantel del FC Ezeiza, el humilde club al cual ayudó con sus famosas colectas y del que formaba parte del primer equipo.

"El proyecto de fútbol me hacía muy bien pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia, porque así es la vida, a veces uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien uno ama", precisó el influencer.

Y fundamentó sobre su entendible decisión: "Entonces en este momento difícil enfocarme en mi viejo y mi familia es lo que quiero hacer. No hay mucho para explicar, lo primero es la familia”, cerró su relato sobre el momento que está atravesando.