El triste y alarmante mensaje de la China Suárez que preocupó a todos: "Solo necesito..."

“Están siendo días muy tristes, solo necesito amor", indicó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio en el posteo que acompañó con el emoji de un corazón y que encendió las alarmas sobre el momento que atraviesa.

Sin embargo, algunos de sus fans virtuales indican que esto podría estar vinculado a su nuevo proyecto artístico y no a un momento de bajón anímico en lo personal.

Veremos si en las próximas horas la China se pronuncia al respecto de su misterioso posteo en las redes que dejó asombrados a sus seguidores.

china suarez mensaje tristeza en redes.jpg

La tajante respuesta de la China Suárez a Cris Morena cuando le propuso que Rufina se sume a Margarita

Telefe presenta el estreno de Margarita, protagonizada por Mora Bianchi e Isabel Macedo, una historia familiar creada por Cris Morena. En medio de la expectativa por la nueva producción de Cris, se conoció cuál fue la respuesta de la China Suárez cuando la productora le propuso que su hija Rufina se sume al elenco.

En diálogo con Clarín, la actriz y cantante reveló cuál fue la firme respuesta que le dio a Cris Morena hace un tiempo cuando ella le pidió a su hija mayor para que se sume a alguno de sus proyectos televisivos.

“Sí, me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”, indicó contundente la China.

Rufina, de 11 años, es fruto de su relación con Nicolás Cabré, con quien tiene un gran vínculo. Y dejó en claro que la decisión fue consensuada además por el actor y la propia niña.

"De Nico, de Rufi y mío. Pero fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice: ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, afirmó la China Suárez.

Cabe recordar que en el Cris Morena Day, Agustina Cherri participó con su hija Muna, fruto de su relación con Gastón Pauls, y la actriz comentó que Cris le consultó en varias oportunidades si su hija quería sumarse a sus ficciones pero la adolescente no aceptó ya que tiene su vocación marcada a la música.