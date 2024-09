La tajante respuesta de la China Suárez a Cris Morena cuando le propuso que Rufina se sume a Margarita

En diálogo con Clarín, la actriz y cantante reveló cuál fue la firme respuesta que le dio a Cris Morena hace un tiempo cuando ella le pidió a su hija mayor para que se sume a alguno de sus proyectos televisivos.

“Sí, me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”, indicó contundente la China.

Rufina, de 11 años, es fruto de su relación con Nicolás Cabré, con quien tiene un gran vínculo. Y dejó en claro que la decisión fue consensuada además por el actor y la propia niña.

"De Nico, de Rufi y mío. Pero fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice: ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, afirmó la China Suárez.

Cabe recordar que en el Cris Morena Day, Agustina Cherri participó con su hija Muna, fruto de su relación con Gastón Pauls, y la actriz comentó que Cris le consultó en varias oportunidades si su hija quería sumarse a sus ficciones pero la adolescente no aceptó ya que tiene su vocación marcada a la música.

El gesto de Marcos Ginocchio con la China Suárez en una noche muy especial: las fotos

Tras su paso por Gran Hermano y la consolidación de su carrera como modelo, Marcos Ginocchio ha tenido la oportunidad de conocer a la China Suárez así como también trabajar juntos, y desde entonces no han parado de circular versiones de un posible romance entre ellos si bien han asegurado que sólo son buenos amigos.

Es así que este martes, con motivo de la avant premire de Linda, la película de Mariana Wainstein que tiene a la China como protagonista junto a Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Felipe Otaño, Agustín Della Corte y Minerva Casero, el salteño no dudó en acompañar a Suárez en la presentación en el shopping Dot, despertando todo tipo de suspicacias.

Es así que además de los actores de la película, por la alfombra roja pasaron muchos otros famosos como fue precisamente el caso de Ginocchio.

Pero no sólo fue su presencia lo que llamó la atención, sino -y sobre todo teniendo en cuenta la timidez y el bajísimo perfil del salteño- la historia virtual que subió una vez terminada la proyección del film.

Ya con todo el elenco y la producción de la película sobre el escenario, Marquitos retrató ese momento y no dudó en compartirlo desde sus Instagram Stories con un cauto, pero cariñoso, mensaje de aliento a su ¿amiga?. "Felicidades Primita", se limitó a escribir Ginocchio sobre la imagen donde por supuesto arrobó a la China Suárez.