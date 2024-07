El tristísimo anuncio de Santi Maratea: "Estoy asustado"

Santi Maratea y su papá.jpg

En los más de 10 minutos en los que hizo catarsis, confesó: "Estoy asustado por ahí, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. No soy partidario de hacerme la víctima y preguntarme '¿por qué todos me traicionan?' Pero sí me ha pasado que me han traicionado muchas veces y personas que me querían mucho...".

En tanto, sorpresivamente el influencer usó como ejemplo una situación de abuso que vivió con un amigo "de toda la vida". Allí detalló el episodio cuando tras una salida fueron a su casa y se quedó a dormir. Y en medio de la noche se despertó con él encima suyo. "Intenté reunirme para charlarlo pero fue peor", explicó con dolor.

Además, Santi Maratea relató otras situaciones de traición que vivió en primera persona y aseguró que sus padres eran su remanso. "Las dos únicas personas que yo sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro pero ahora ya no están, quizás por eso me siento tan solo. Tengo un gran vacío en el pecho", expresó.

Por último, Maratea concluyó emocionado, contando cómo seguirá su vida de ahora en más. "Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso", cerró.

El triste video de Santi Maratea donde contó la grave enfermedad que padece su padre: "Un momento delicado"

En abril de este año, Santi Maratea abrió su corazón con sus seguidores de Instagram y en un video comentó por primera vez la grave enfermedad que padecía su papá, que padecía cáncer.

Por este motivo, el influencer contó con mucha tristeza el delicado momento familiar que atravesaba y por qué decidió dejar su proyecto de integrar el plantel del FC Ezeiza, humilde entidad a la cual había ayudado con sus famosas colectas.

"Les vengo a contar una noticia triste aunque hoy anímicamente estoy bien por eso decidí contárselos, me prometí no estar más llorando en Instagram, no quería mostrar cosas tristes", comenzó Santi Maratea su conmovedor relato.

"Tengo dos noticias malas. La primera noticia triste para mí es que me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hacía muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club", continuó el joven.

Y dejó en claro que este motivo de fuerza mayor familiar le impide destinarle tiempo al fútbol: “Me tenía muy entusiasmado pero el motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer. Una re bronca”.

“No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. No me quiero poner triste y hablar del tema no me pone muy contento", contó Santi Maratea visiblemente movilizado por la salud de su papá.

"Mi familia está pasando por un momento delicado y es momento para enfocarme en mi viejo y mis hermanos", explicó entonces el influencer en sus historias junto al emoji de un corazón.