El video de Alex Caniggia y Melody Luz mientras tienen sexo delante de sus compañeros

Alex Melody sexo captura.jpg Melody Luz y Alex Caniggia tuvieron sexo frente a sus compañeros en la habitación que comparten en El hotel de los famosos (El Trece).

Así las cosas, pudo verse anoche a Melody Luz y Alex Caniggia compartiendo la habitación con el resto. Con sus dos damas unidas, de repente Martín Salwe los expuso al grito de "Uy, mirá el p**t duro cómo fue a la búsqueda... Dios es un p***o duro de m****a, lo odio", añorando sus noches con Emily Lucius. Y mientras los chicos hacían lo suyo, el locutor siguió chicaneándolos. "Che, b****o, está Walter, aflojen un toque. Walter, mirá eso", disparó. Mientras Queijero se quejó "No, no quiero ver eso... Che, es un programa familiar esto".

Mientras tanto, Melody se justificó en el back de El hotel de los famosos reconociendo que a ella y su novio no les importa el qué dirán. "Bueno, como saben a Alex y a mí no nos importa nada. Y en esta noche tenemos voyeuristas", concluyó sin vergüenza alguna.

Embed

La palabra del causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Sin duda, Melody Luz y Alex Caniggia son los personajes de El hotel de los famosos que le han puesto la mayor cuota de sexo y pasión al reality al conformar 'el romance' del programa del Trece. Lo cierto es que la relación de ser en un principio casi un juego, luego se transformó en algo realmente serio.

Y si bien ambos tuvieron flirteos con otros personajes del hotel antes de ponerse de novios formalmente -él con Majo Martino y ella con Santiago del Azar-, lo cierto es que cuando el Emperador se enteró la semana pasada por Majo que su novia anduvo a los besos con Mc Gregor, tal como le decían al cocinero, Caniggia amagó con romper la relación y le hizo una escena de celos a Melody que la llevó a pensar en abandonar la competencia.

Melody Luz Alex Caniggia Santiago del Azar.jpg Melody Luz y Alex Caniggia vivieron una crisis dentro de El hotel de los famosos por el beso que la bailarina en su momento le dio al cocinero, Santiago del Azar.

Frente a este panorama, justamente Santiago del Azar habló del tema con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde actualmente está trabajando. “¿Vos sabés que se separan por vos?” le apuntó la conductora luego de que el cocinero explicase que está de novio y que lo de Melody sólo fue un permitido, por lo que significó problema alguno.

“Obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. No sabía que (Melody) estaba enamorada”, argumentó de Azar sobre la crisis que provocó entre Melody y Alex. En tanto, cerró la polémica justificándose y sin ánimos de aclarar los tantos con el hijo de Mariana Nannis: “Alexander estaba con Majo y con Melody al mismo tiempo, y se está quejando de que estaba conmigo. Yo le pido perdón solo a Melody”.