Melody Luz y Alex Caniggia se reconciliaron tras la crisis en El hotel de los famosos

Embed

“Necesitaba por lo menos un abrazo y sentirlo cerca, así que espero que esta reconciliación sea duradera”, agregó Melody, mientras se fundía en besos y abrazos con Alex en uno de los pasillos de la casa.

"Sos hermosa enana”, le dijo Alex. “Nunca te olvides de eso, cada día más te amo. Sos lo más bueno que hay”, le responde ella. “Por siempre voy a ser bueno”, contestó él. “Yo también con vos”, le dijo Melody entre lágrimas.

“Comenzamos de cero, es un nuevo comienzo para la pareja. Viva el amor”, explicó Alex Caniggia después ante cámara. Y al volver a la cocina, se mostró muy contento: “Tengo novia de nuevo”, le contó a Lissa Vera.

melody luz.jpg

El beso que provocó el enojo de Alex Caniggia con Melody Luz

Santiago Albornoz del Azar fue el causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en el reality El hotel de los famosos cuando hace unos días El Emperador se enteró del beso de la bailarina con el cocinero cuando recién comenzaba el programa.

“Obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. No sabía que (Melody) estaba enamorada”, reconoció el chef hace poco en el programa Mañanísima.