Tremendo cruce de Majo Martino con Melody Luz en su regreso a El hotel de los famosos

Claro que cuando la novia de Alex Caniggia volvió al living del hotel, Majo aprovechó para chicanearla disparando irónica "Llegó la mujer deconstruida", pero Melody no se quedó callada y la enfrentó deslizando displicente “Me fui a hacer un té, me parecía más interesante”. "Sí, me imaginé" retrucó Martino, y la pelirroja contraatacó “Sí, re deconstruida, re. Con personalidad por sobre todo”.

Pero la periodista no se achicó y siguió apurándola: “Sí, veo, te veo tu personalidad, impecable, divina la personalidad que tenés”, obteniendo como respuesta: “Por lo menos tengo” , lo que generó un momento de incomodidad para todos mientras Caniggia veía cómo las dos mujeres se peleaban por él. Y cuando Matilda retó a la participante del reality por el pésimo recibimiento, Melody Luz disparó sincera: “Y, antes que ser falsa prefiero irme a hacer un té”.

Majo Martino y Melody Luz siguieron peleando en la cocina de El hotel de los famosos

Claro que cuando los televidentes creyeron que el enfrentamiento entre la justiciera Majo Martino y la impulsiva Melody Luz había quedado aclarado de entrada, la cosa siguió en la cocina.

Así, mientras el cocinero que guía a los competidores de El hotel de los famosos les daba indicaciones de cómo tratar a las huéspedes el tiempo que estén allí, Matilda Blanco metió púa entre las dos mujeres al comentar “Una cosita, la educación es algo que viene…Si vos no viniste educado, es muy difícil que acá…El saludo no se le niega a nadie…”.

Pero Majo, instintivamente, continuó enfrentando a su 'enemiga' disparando enérgica: “Perdón, yo disiento con vos. El saludo sí se le niega a gente que te quiere pegar, la gente que deseó que yo me fuera de este hotel muchas veces, por qué la tengo que saludar? Chicos, aparte, Melody, vos no me querías pegar? Lo hablaste acá adentro eso, acá me tenés”.

Pero la novia del Emperador, bajó un cambio y reconoció “Sí, obvio. ¿Te quería cagar a trompadas? Te quería cagar a trompadas. ¿Lo voy a hacer? No lo voy a hacer”.