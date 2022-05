La picante consulta de Alex Caniggia a Melody Luz en El hotel de los famosos

En tanto, ahora a la hora de dormir el emperador fue por más y tanteó a la bailarina sobre nuevas experiencias sexuales. Puntualmente le preguntó a su chica si le gustaban los tríos. Fiel a su estilo directo, Caniggia disparó "Creo que vos ya me conocés. Soy muy directo y no me gusta esa cosa a mí, ni trío ni nada. Por eso yo te pregunté a vos...", refiriéndose al tema.

Alex Caniggia y Melody juntos en la cama.jpg Alex Caniggia y Melody Luz, una de la parejas más hot de El hotel de los famosos (El Trece).

Pero, por suerte para él, la pelirroja sin dudarlo le respondió: "No, eso no sé si me coparía. Siento que es más arriesgado viste como... no sé, pueda suceder cualquier cosa... Ya sea que no se cuide o que sin querer se enamore... O que no te preste más atención", concluyó Melody antes de abrazarse y entregarse al sueño.

Embed

Matilda Blanco explicó por qué Alex Caniggia llama "Carla" a Melody Luz

El intenso romance de Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos, El Trece, da mucho para hablar. Ellos están juntos y disfrutan de la compañía del otro que ya tomó tonos sexuales en el reality.

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia le había puesto como apodo a Melody "Carla" y esto generó algunas dudas. La encargada de explicar a qué se debía fue nada menos que Matilda Blanco, la ex participante del ciclo.

matilda.jpg Matilda Blanco fue participante de El hotel de los famosos junto a Alex Caniggia y Melody Luz.

En el Debate, conversaron sobre este tema y Blanco decidió contarlo: “Matilda, ayudanos con algo que se pregunta mucho la gente, que en su momento capaz que se comentó pero pasó. El ‘Carla’ o ‘Carlita’. ¿Por qué es ‘Carla’ Melody?”, pidió Rodrigo Lussich.

Entonces, la productora de moda explicó: “¿Viste cuando vos decís ‘¿Estás listo?’ y te responden ‘Sí, Listorti’? Usas el apellido de un famoso para decir las cosas. Bueno, acá es lo mismo con ‘Carla Peterson’”, dijo.

“’¿Estás listo para el Peterson?’, ‘Sí, Carlita’”, indicó Lussich para que la gente entendiera bien que se refería a pedirle sexo oral a la participante.