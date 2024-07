El video de Catalina Gorostidi con una fuerte advertencia y la contención de Joel Ojeda tras ser bajada de Gran Hermano

En este contexto, Cata grabó un video en sus historias de Instagram donde agradeció el apoyo de sus fanáticos y contó lo difícil que fueron estos días.

“Siendo las tres y media de la mañana, aparezco en un día muy complicado. Ayer y hoy fueron días muy complicados. Mañana haré un vivo, les contaré todo y que se caigan todas las caretas”, indicó Catalina Gorostidi.

Y remarcó: “Muchísimas gracias por el apoyo. No puedo creer las tendencias que hicieron en Twitter. Ustedes están locos, son lo más”.

“Yo estoy mucho mejor. Obviamente que hay cosas que duelen y un montón de cosas que no se pueden decir, pero mañana en el vivo sacaré muchísimas caretas, de un montón de gente que es una mier..”, advirtió firme.

Y cerró siendo cuidada por su ex compañero de reality Joel Ojeda a su lado: “Mientras tanto solo vengo a decirles que les agradezco un montón y que estoy siendo muy bien cuidada (por Joel), así que nada, los amo”.

Alerta y preocupación por la ausencia de Cata de Gran Hermano tras una fuerte denuncia

El domingo en Gran Hermano, en la última gala de eliminación antes de la final, Catalina Gorostidi estuvo ausente. Su ausencia generó preocupación entre sus fans.

En su cuenta de Twitter, la médica pediatra explicó por qué no fue al estudio."Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", expresó.

Cata también faltó a Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet en República Z. "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana", contó el ex GH.

Pese a la insistencia de parte de los fans, el analista no expuso la razón detrás de la ausencia de su compañera. "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto", sentenció.