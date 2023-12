El video de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester despidiendo el año juntos: "Ya están blanqueando"

Mientras que la locutora de C5N directamente no bajó la ventanilla de su auto frente a las cámaras de los programas de espectáculos que intentaron obtener su palabra, Osvaldo evadió la consulta del cronista de Intrusos (América TV) disparando picante: "El país se está prendiendo fuego y ¿yo, soy noticia? Escuchame, maestro".

Pero tal parece que para los tortolitos llegó la hora de blanquear la flamante relación, dado que en las últimas horas se filtró un video en el que se los ve juntitos despidiendo el año en un bar.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester juntos en una fiesta.jpg

Y no fue otra que Pochi de Gossipeame quien compartió el video en cuestión desde sus Instagram Stories. Allí se ve al ex de Gianinna Maradona descorchando una botella de champagne para brindar, y junto a él se la ve sonriendo a la ex Gran Hermano.

“Dani Osvaldo parecería que ya soltó su obsesión por el Diego y ya está blanqueando su relación con Daniela Ballester”, aseguró la también panelista de DDM en su publicación con la que queda más que confirmada la relación sentimental.

Embed

Se filtró la foto que confirma el sorpresivo romance de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Apenas unas horas después de Juariu descubriese sugestivas coincidencias entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester en las redes sociales, lo que inmediatamente conllevó a la lógica deducción de que alguna suerte de relación entre ellos podría estar comenzando, apareció la primera foto juntos confirmando así el romance.

Después de que la locutora de C5N y el ex de Gianinna Maradona y Jimena Barón compartiesen stories en el recital de Enrique Bunbury, en el mismo lugar y desde el mismo ángulo, comenzaron a circular mensajes en redes asegurando que fueron vistos juntos en el show.

Coincidencia Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Así es que comenzó a tomar forma la versión de romance entre ellos. Asimismo, la periodista Pilar Smith reveló desde Gossip (Net Tv) haberlos visto juntos en la calle Gorriti este miércoles, en el corazón de Palermo Hollywood, a los besos en medio de la lluvia. “La vi bajar a ella y se fue corriendo a buscar su auto después del chape. Fue un largo rato”, aseguró.

En tanto, como si algo faltase para confirmar este flamante romance, dado que hasta hace poco Osvaldo seguía con su intermitente relación con la menor de las Maradona y ninguno de los dos habló al respecto, la periodista Maite Peñoñori compartió en sus redes la primera foto de Daniela y Daniel juntos tras el recital con el que habrían comenzado esta inesperada historia de amor.