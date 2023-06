El video del accidente que tuvo el Conejo al salir de fiesta con Marcos Ginocchio

Embed

“¡Está re loco!”, le dice Ginocchio al Conejo. Después de la caída, que no fue grave, Marcos le mandó un saludo a San Juan a pedido de la admiradora que lo estaba grabando.

El video que no tardó en viralizarse tuvo varios comentarios como: “Otra caída épica del Cone”; “Marcos y el Cone solteros, agárrense hermanas” y “También fui él cuando me separé”, entre otros.

ALEXIS EL CONEJO QUIROGA.jpg

El gesto del Conejo que confirmaría el romance entre Juli Poggio y Marcos Ginocchio: "En privado"

Alexis 'El Conejo' Quiroga estuvo este jueves en LAM (América TV) y no pudo escapar de la pregunta de Ángel de Brito. "Vos sos muy amigo de Marcos (Ginocchio): ¿qué pasa con Juli Poggio?", le preguntó el conductor.

El ex participante de Gran Hermano 2022 se rió y dijo: "No, no sé". En el piso las panelistas pusieron en duda su respuesta y Yanina Latorre acotó: "Es tan sincero, lo quiero mucho".

"Preguntáselo a Marcos y a Juli, yo no lo puedo decir", expresó. Los exjugadores se vieron en un asado y el Cone contó que hablaron más "de lo mío que de lo de él". "Está muy bien, Marcos está soltero", agregó.

Embed

Latorre había contado la semana pasada que Marcos y Julieta se habían visto dos veces en un departamento de un productor. Acto seguido, el ex de Coti Romero preguntó: ¿Juli estuvo acá, no (en el piso)? "No, nos dio una nota y lo negó", le respondió de Brito. "Ah, entonces, no debe ser", dijo Alexis haciéndose el desentendido. "¿Y por qué te estarías matando de la risa? Sos menos mentiroso", lanzó Ángel. "No, no la situación me da risa", se excusó el ex participante del reality.

Ángel también destacó que en el streaming Fuera de joda -que tienen Nacho Castañares, Juli Poggio, Daniela Celis y Lucila La Tora Villar- estuvo invitado Marcos y no le preguntaron sobre los rumores de romance con 'Disney'. "Se olvidaron, parece. ¿Por qué me mienten con este tema, Conejo?", se quejó el periodista.

"Después, en privado", disparó el Conejo."O sea, hay algo para contar", contestó una de las angelitas. Finalmente, ¿hay 'Marculi'?