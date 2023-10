El video del conmovedor último adiós a Ricardo Iorio: himno argentino, cánticos y aplausos

Hubo muchas banderas, cánticos y se escucharon las estrofas del himno nacional argentino con la inconfundible voz de Iorio.

Embed

“Ole le, ola la, Iorio es lo más grande del heavy nacional...”, entonaron los seguidores de Ricardo luego de escuchar el himno y se unieron en un sentido aplauso.

Como suele ocurrir en sus recitales, los seguidores del cantante lo despidieron de una manera particular y con la habitual energía del vocalista en medio del profundo dolor por su muerte.

La casa velatoria se encontraba con su capacidad llena y varios fanáticos observaron todo desde la puerta con mucho respeto y despidiendo por última vez a la leyenda del heavy metal nacional.

ricardo iorio velatorio.jpg

El impactante video que le envió Ricardo Iorio a Juanchi Baleirón la noche antes de su muerte

Juanchi Baleirón, líder del grupo Los Pericos, compartió en las redes el video que le envió el propio Ricardo Iorio la noche anterior a su muerte.

"El último mensaje que me dejó Ricardo anoche, lunes 23 de octubre 23:25 horas. Así lo voy a recordar @iorio_oficial", expresó con tristeza Juanchi en su cuenta de Instagram.

En el material que compartió se lo escucha a Ricardo con su habitual energía y buena onda saludando a su colega y amigo en las últimas horas del lunes.

Embed

A la mañana siguiente, el líder de importantes bandas de heavy metal como Hermética, Almafuerte y V8 perdería la vida por un paro cardíaco.

"Gracias por acordarte de mí, Juanchi. Hermoso, me hiciste reír mucho. Buena zapiola. Me hiciste reír mucho, ya lo imprimo. Te mando un saludo, y no olvides de llamar, porque muchos no quieren llamar porque dicen 'para no molestar'. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Buena salud para vos y para todos los tuyos", le decía Iorio a Baleirón.