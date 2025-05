Melody Luz compartió un video junto a su hija Venezia internada y explicó su preocupante diagnóstico

Y explicó: "Alex la buscó y acá estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncoespamo, ya le hicieron los estudios correspondientes".

"Estamos esperando los resultados, ya tiene la cánula pero no tiene oxígeno. Se la re bancó, la verdad que es una genia", remarcó Melody Luz.

En ese sentido, la bailarina reflexionó sobre estas situaciones y el coraje y amor de las madres que pasan días enteros dentro de un hospital.

"Me siento agotada y estoy hace unas horas, no me quiero imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés, les mando un abrazo enorme, solo ustedes saben la fuerza que tienen", indicó Melody Luz.

Además, mostró una imagen abrazada a Venezia con la cánula respiratoria y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Mejorando es una guerrera la enana", precisó.

Melody Luz consiguió un jugado trabajo en dólares tras la separación de Alex Caniggia

Separada de Alex Caniggia, la bailarina Melody Luz no sólo se animó a apostar nuevamente al amor junto a al cocinero Santiago del Azar sino que además tomó la firme determinación de generar sus propios ingresos.

Es por eso que además de continuar con sus clases de baile, Melody anunció por estas horas que, al igual que Luciana Salazar, se suma a Divas Play.

De esta manera, la ex de Caniggia comenzará a crear contenido erótico dentro de la plataforma para adultos, con la que facturará en dólares.

“Me decidí a hacerlo porque estoy conectada con mi cuerpo desde hace mucho tiempo. El baile y mi actitud van de la mano con esto”, aseguró la actual pareja del chef de El hotel de los famosos.

Al mismo tiempo, la mamá de Venezia explicó por qué aceptó la propuesta de la jugada plataforma.

“La sensualidad para mí está vinculada a mi trabajo. No se trata solo de mostrar algo visual, sino de transmitir la energía que uno tiene”, confió y concluyó anunciando que en cada publicación no sólo verán su cuerpo sino también sensualidad, energía y presencia.