Maxi López envuelto en una polémica tras la fuerte denuncia de su ex socio: "Los dejó tirados"

En ese contexto, Schelotto aseguró que tuvo que intervenir personalmente para evitar un escenario aún más crítico: “Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo… pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”.

Tras la salida de López, la estructura del club tuvo que reacomodarse rápidamente. Las acciones volvieron a manos de la institución y, en medio de ese proceso, la dirigencia le ofreció a Schelotto convertirse en accionista y asumir formalmente la vicepresidencia, algo poco habitual para un futbolista en actividad.

Con este nuevo esquema, el Paradiso busca estabilizarse. El objetivo inmediato es mantener la categoría, mientras que a mediano plazo apuntan a consolidar el proyecto y pelear por el ascenso a la Serie B suiza. En paralelo, continúan en la búsqueda de inversores que permitan fortalecer la base económica del club.

El conflicto, sin embargo, dejó una marca fuerte y sumó un nuevo capítulo polémico en la carrera de Maxi López, ahora señalado por alguien que supo compartir mucho más que una cancha.

Ezequiel Schelotto y Maxi López

Qué hizo Wanda Nara al enterarse del intento de seducción de Maxi López a Evangelina Anderson

Días pasados, Evangelina Anderson contó que esta situación con Maxi López se dio antes de que el ex futbolista conociera a Wanda Nara y en un momento de explosión de ella al estar en el programa de Marcelo Tinelli.

"Pasó el tiempo y después la conoció a ella (por Wanda). Yo estaba en lo de Tinelli bailando y estaba soltera. Y salió en la tapa la soltera más codiciada y todos los que habían querido conquistarme y salió Maxi, que ya estaba con Wanda en ese momento", recordó.

En ese contexto, recordó que Wanda salió a castigarla públicamente al enterarse de esa situación con una picante ironía de aquel entonce: “Ella pegó el grito en el cielo como diciendo 'lo pateó ella y vino conmigo'. Y me acuerdo que dio una nota y me tiró mier... diciendo 'no fue así, como que no se va a fijar en esa clase de chicas'. Hermana, estamos las dos así en una tapa, o sea, espejito espejito".

“Yo tenía como 20 años. Ella me atacaba y yo me defendía y yo la pasaba re mal”, reconoció Evangelina Anderson sobre lo mal que la pasó en medio de ese conflicto mediático ante su poca experiencia en la farándula.

Ese conflicto quedó hoy en día atrás y ambas recompusieron la relación hace ya largo tiempo y tienen buena onda: “Después mi hijo se hizo muy amigo de sus hijos. Vivíamos en el mismo edificio, las nenas van al mismo colegio y se aman. Son como hermanas”, cerró tras contar la historia completa de aquel explosivo conflicto con Wanda Nara.