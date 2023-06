El video del momento en que prendieron fuego el auto de la pareja del denunciante de L-Gante

Dos dotaciones fueron al lugar y el área de Seguridad revisará las cámaras para investigar lo sucedido, informaron medios de General Rodríguez.

La millonaria cifra que pagará L-Gante para quedar en libertad

Este martes, Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, recibió la mejor noticia al aire en A la tarde. La mujer se enteró en el programa de América TV que la Justicia le otorgó la excarcelación a su hijo.

De todos modos, el cantante no será liberado inmediatamente. Esto se debe a que tanto la fiscalía como el denunciante particular tienen la posibilidad de apelar la decisión del juzgado, por lo que esta no se hará efectiva aún.

Las partes involucradas tienen 48 horas para presentar la apelación. Y todo parece indicar que fiscalía de la doctora Alejandra Rodríguez apelará la excarcelación.

Por lo pronto, hay ciertas condiciones que le impuso la Justicia a L-Gante: deberá pagar una fianza de 20.000.000 de pesos, presentarse al Juzgado una vez al mes y no podrá salir del país sin una autorización previa.

Al referente de la cumbia 420 se le prohibió también el acercamiento a las víctimas. Si se concreta la apelación de la fiscalía, la liberación de L-Gante podría demorarse entre 20 o 30 días en ser procesada. Además, solo será confirmada cuando el cantante abone la fianza ordenada y el dictamen del juez se vea garantizado.