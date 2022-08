El video en la tumba de El Noba: la misteriosa voz que se escucha

“Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Nestor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, aseguraron desde el hospital El Cruce de Florencio Varela para confirmar la triste noticia de la muerte del joven.

Embed

El cuerpo de El Noba fue despedido por una multitud en su barrio y los seguidores del club Defensa y Justicia. Lo cierto es que en las últimas horas se volvió viral el video que compartió un fanático que grabó desde la tumba donde descansan sus restos y llamó la atención una voz que se escucha de fondo y que los fans se la adjudican al cantante. El material se volvió viral en las redes.

“Lo mejor es creer. El Noba está en el corazón de todos los que lo siguieron. Yo no sé si logro captarlo, pero mejor es creer”, opinó El Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana al referirse a este material.

El Noba

El profundo dolor de la madre de El Noba, luego de la muerte de su hijo

En una entrevista, Vanesa Aranda manifestó su gran dolor y angustia, a un mes y medio de la muerte de su hijo, El Noba, en un accidente mientras conducía su moto por Florencio Varela.

La madre del cantante reveló que aún espera que su hijo repostee el contenido de sus redes sociales dedicado a la realización de las tortas que hace desde hace algún tiempo.

“No siento que fue ayer, siento que va a llegar un momento en el que voy a ir a verlo, va a llegar ese momento. Yo estaba muy segura de que mi hijo iba a salir, por eso estaba como estaba, pensaba que iba a estar bien, que iba a salir, y que esto iba a pasar. Por ahí me dirán que estoy loca, pero yo sigo esperando. Y ahora que estoy con esto de las tortas, tomo el teléfono y espero que me repostee y me comente: ‘Vamos viejita que vos podés’”, señaló en Socios del espectáculo.

Luego, Vanesa comentó que, durante los primeros días después de la muerte del músico, se sintió muy enojada con ella misma por haber permitido que saliera a la calle en la moto y sin casco el día del accidente.