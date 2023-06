El video de la última aparición pública de Silvina Luna internada llena de moretones

Silvina Luna moretón brazo.jpeg

Así, a comienzos de junio cuando sus médicos decidieron que quedase internada, Silvina Luna decidió compartir desde su cuenta de Instagram un video contando que su situación. "Están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, explicó entonces la ex GH.

Al tiempo que detalló cuáles eran los próximos pasos previstos. “Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, se despidió saludando con un beso a cámara.

Silvina Luna está internada en terapia intensiva: los detalles de su delicado estado de salud

Este martes, Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que Silvina Luna está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano y se encuentra con respirador y sedada.

“Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere”, reveló el conductor del ciclo.

Y agregó: "No queremos hacer mucho show con este tema, solo comentarlo porque la estuvimos llamando justo en estos días. Ella vino hace un mes al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento, la diálisis y todo lo que contó. Y finalmente, hoy pasó a terapia intensiva”.

Silvina estaba internada desde principios de junio en el Hospital Italiano para combatir una bacteria que contrajo y después poder iniciar el camino al trasplante de riñón, tras los daños que produjeron en su cuerpo la intervención estética que hace más de una década le realizó el médico Aníbal Lotocki.