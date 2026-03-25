Motos y lejos de la tevé: el drástico cambio de look de La Tana Fenocchio luego de Gran Hermano

"No están saliendo laburos, invertí en stream y ahora tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo. Eso es una inversión y al toque no te va a dar plata. Necesitas muchos seguidores para que empieces a tener logros en la plataforma y que empiece a monetizar, no es así nomás. Armé lo del showroom y ventas online pero también está complicado", comentaba en el ciclo de Gastón Trezeguet.

En tanto, desde las redes sociales la Tana se muestra apasionada del mundo motos, los tatuajes y con un look totalmente distinto al de la casa que sorprende a sus más de 400 mil seguidores en Instagram.

Una foto que se viralizó en X dio que hablar al mostrarse en el festejo de cumpleaños de Furia Scaglione con el pelo mucho más corto y manteniendo el rubio platinado que siempre la caracterizó y varios usuarios plantearon si se hizo algún retoque estético, algo que por el momento ella no hizo mención.

La Tana tuvo una breve participación en la serie carcelaria En el barro, noticia que llenó de alegría a sus seguidores, y realizó un curso de mecánica de motos.

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Por qué se separaron la Tana Fenocchio de Gran Hermano y el Chyno Agostini a poco de blanquear el romance

El romance entre la Tana Fenocchio de Gran Hermano y el Chyno Agostini duró apenas unas semanas después de mostrarse a los besos en vivo.

Sin embargo, la confirmación de la ruptura llegó en las últimas horas a través de las historias de Instagram de La Tana Fenocchio, en medio de la interacción con sus seguidores.

Un usuario lanzó: “A mí me gustaría que estés soltera”, y la respuesta fue directa y sin vueltas: “Estoy soltera de nuevo”, acompañada por un emoji de cara de tristeza.

Sorprendidos por la confesión, los seguidores fueron por más. “¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, le preguntaron a la ex GH, y ella respondió con sinceridad: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

“Qué pena lo del Chyno, no duró nada, quizá no tendrían que haberse mostrado y que se enteren”, le marcó otro seguidor. Y la Tana coincidió en parte y reflexionó: “Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”.

“Tana, ¿por qué no te duran las parejas? ¿Mala elección o sos vos?”, observó picante un seguidor. Lejos de esquivar el tema, la influencer fue honesta: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”, reconoció.

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