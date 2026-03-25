La dura crisis que le toca vivir a Emilia Mernes en medio del conflicto con María Becerra y Tini Stoessel

Por ahora, el silencio sigue siendo la única respuesta de las involucradas. Sin comunicados oficiales ni aclaraciones públicas, la incertidumbre crece entre los seguidores, que observan atentos cada movimiento. Así, el futuro del vínculo entre estas figuras clave del pop argentino permanece abierto y rodeado de incógnitas.

TW Fede Flowers - Emilia Mernes sigue perdiendo seguidores

A qué jugador de la Selección habría intentado conquistar Emilia Mernes

Un verdadero cimbronazo mediático sacudió este domingo a Infama (América TV), donde salió a la luz una versión que mezcla al pop urbano con el mundo íntimo de los campeones del mundo y que, como era de esperarse, no tardó en explotar en redes sociales. En el centro de la escena quedó Emilia Mernes, señalada por un supuesto conflicto con varias parejas de jugadores de la Selección argentina que habría derivado en una fuerte “cancelación” dentro de ese círculo tan cerrado.

Según detallaron en el programa, el origen de esta historia se remonta a la exclusiva fiesta privada que se realizó en 2022 para celebrar la consagración de la Selección. Se trató de un evento reservado únicamente para los futbolistas y sus parejas, al que la cantante asistió acompañada por Duki. Fue allí donde, siempre de acuerdo a esta versión, comenzaron las incomodidades.

De acuerdo a lo que contaron al aire, algunas mujeres del plantel no habrían visto con buenos ojos la actitud de Emilia durante esa noche. Incluso, la describieron con términos contundentes como “muy mirona” y “provocativa”, lo que habría generado un fuerte malestar que no pasó desapercibido dentro del grupo.

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Quien dio más detalles fue Santiago Sposato, que aseguró: “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, y aclaró que la información provenía de una de las mujeres vinculadas al entorno de los jugadores. En la misma línea, Marcela Tauro fue aún más tajante al referirse al tema: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Pero la polémica no habría quedado circunscripta a aquel evento puntual. Con el correr del tiempo, la tensión habría seguido creciendo en silencio dentro del entorno de la Selección. Siempre según lo que se deslizó en el ciclo televisivo, comenzó a tomar fuerza un rumor todavía más sensible: la supuesta existencia de mensajes o interacciones privadas entre Emilia y uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Este dato, que no fue confirmado pero que ya circula con fuerza en el ambiente, habría sido el detonante final para que el malestar escalara y terminara por consolidar ese supuesto rechazo hacia la artista dentro del grupo de parejas. Mientras tanto, el tema sigue sumando repercusiones y promete nuevos capítulos en una historia que, por ahora, combina versiones, trascendidos y un fuerte impacto mediático.