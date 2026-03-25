"Las nenas están en riesgo": fuerte enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con la China Suárez en el medio

Wanda Nara en bikini rosa en las Islas Maldivas el detalle que despertó rumores sobre Mauro Icardi

Aunque el panorama aparece trabado, no descartan que pueda destrabarse en las próximas horas. Lo que más habría irritado a Mauro es un antecedente reciente: durante julio del año pasado, las menores se ausentaron durante 15 días de la escuela, mientras que ahora el pedido es apenas por una jornada adicional.

En ese contexto, en el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán en El Trece, dieron detalles del enojo del futbolista y del argumento que recibió como respuesta. “Él se enojó. El argumento que dieron es que las niñas están en riesgo por faltar de no ir al colegio”, señalaron al aire.

Por su parte, Lara Piro, representante legal de Icardi, trabaja intensamente para intentar encontrar una solución que permita destrabar el conflicto y habilitar ese tiempo extra que el jugador pretende compartir con sus hijas.

Mientras tanto, el foco vuelve a centrarse en Francesca e Isabella, quienes, según trascendió, también habrían manifestado su intención de pasar más tiempo con su padre antes de su partida.

Las negociaciones siguen abiertas y el desenlace aún es incierto. Lo concreto es que, una vez más, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una disputa que no da tregua y que los mantiene en el centro de la escena mediática.

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Cuál fue la impensada traición de las hijas de Wanda Nara a Mauro Icardi ante su regreso a la Argentina

En la previa del regreso de Mauro Icardi a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, Isabella y Francesca, Wanda Nara compartió en sus redes sociales parte de lo que fue su escapada romántica junto a Martín Migueles. La empresaria mostró imágenes de su estadía en un exclusivo hotel en las Islas Maldivas, destino al que llegó luego de haber pasado unos días en Milán, Italia.

En paralelo, y en esos mismos días, un gesto protagonizado por las dos hijas que tuvo con el futbolista no pasó inadvertido. La situación cobró relevancia especialmente porque coincidía con la inminente llegada de Icardi al país con la intención de volver a verlas.

wanda nara mauro icardi hijas en rosario con la familia paterna

Mientras el delantero del Galatasaray ultimaba detalles para su viaje de regreso acompañado por su pareja, Eugenia “China” Suárez, las niñas dieron señales de cercanía con la familia paterna, lo que generó comentarios.

Lo concreto es que Francesca e Isabella formaron parte de un evento muy especial: asistieron al casamiento de Guido Icardi, hermano del futbolista, con Micaela Ravasio. La celebración tuvo lugar en Rosario y reunió a varios integrantes del círculo íntimo de la familia.

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Rosario y participaron de un importante evento

Durante la jornada, las hijas de Wanda y Mauro estuvieron junto a Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, y compartieron distintos momentos con los presentes. La participación de las niñas en el evento dejó en evidencia la intención de mantener el vínculo con la familia de su padre.

Sin embargo, quien no estuvo presente en una ocasión tan significativa fue Mauro Icardi, que no asistió al casamiento de su hermano y tampoco habría dado respuesta a la invitación. Este dato expone cierta distancia en el seno familiar del jugador.

En una de las imágenes que trascendieron del festejo, se pudo ver a las niñas sonrientes mientras conversaban con su abuelo, Juan Carlos, además de compartir tiempo con los recién casados, protagonistas de la celebración.

Por su parte, Wanda Nara tampoco fue parte del evento, ya que se encontraba en pleno viaje por el exterior junto a Martín Migueles, disfrutando de su estadía lejos del país.