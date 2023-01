Eliana Guercio con radio, TV ¿y ganas de hacer teatro?: "Es algo que tendré..."

elianaguercio.JPG

En una entrevista con PrimiciasYa, Guercio expresó que está muy conforme con su participación en el ciclo matutino de América TV. "Estoy contenta. Con este grupo tan lindo de trabajo es fácil sentirse cómoda y la verdad que vamos muy bien.... todo fluye naturalmente", destacó.

La ex vedette reveló que trata a hacer un equilibrio las tareas de la casa y las demandas de su trabajo. "Todavía me tengo que organizar un poco porque ayer, domingo, me puse a planchar a las siete de la tarde", detalló.

Guercio afirmó que trata de no sumir más compromisos porque no quiere estar lejos de sus hijos. "A las chicas les da lo mismo, ya están muy en la suya. Pileta, sol, verano, mientras haya alguien que les de de comer, ellas felices. La enana que tiene 4 años, pero está con las más grandes y se siente de 15. El gordito se levanta tipo 8, yo estoy en la radio, paso por acá, dos horitas, y me reencuentro con él", mencionó.

De todos modos, la rubia reconoció que no descarta volver al teatro, un viejo amor. "Ahora estoy tarde para sumarme a la temporada. Si el año que viene llegan propuestas, es algo que tendré que evaluar. Hoy esto al límite de horas que puedo trabajar... veremos. Es la primera vez que dejo a un bebito al cuidado de otra persona", explicó.

Al finalizar, Guercio resaltó que agradece muchísimo el afecto que recibe de la gente. "Voy a un local y me dicen: 'ay, te escucho en la radio, 'sos vos?'. La gente es súper cariñosa y eso está buenísimo", concluyó.

La primera foto del hijo de Eliana Guercio y Sergio "Chiquito" Romero

En febrero, Eliana Guercio y Sergio "Chiquito" Romero fueron papás por cuarta vez. El futbolista y la ex vedette se convirtieron tuvieron un varón, que nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi.

"Salió todo bien y están los dos muy tranquilos y muy contentos, disfrutando del momento en Argentina”, contaron en Intrusos al confirmar la noticia.

En sus redes, Romero compartió la primera foto de su hijo. En la publicación se puede observar el brazo del bebé, Luca Gael.

"Con absoluta felicidad anunciamos la llegada de Luca Gael a nuestras vidas. Luca nació con 3 kilos y 605 gramos, en el @sanatoriootamendi Estamos totalmente agradecidos a todo el personal del sanatorio", expresó "Chiquito".

El arquero también agradeció los saludos que recibió en las redes.