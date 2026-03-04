Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

Por el momento, el ex participante se encuentra fuera de peligro. De todos modos, continuará bajo observación y realizándose los controles médicos de rutina, mientras crece la tranquilidad entre sus seguidores luego del fuerte susto que generó el episodio.

Qué se sabe del accidente de Tato Algorta en Uruguay

Tato Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano, protagonizó un accidente de tránsito en Uruguay y debió ser trasladado a un centro de salud para realizarse distintos controles médicos.

La noticia se conoció a partir de una publicación de Pepe Ochoa en la red social X, desde la cuenta del Ejército de LAM. Allí el panelista brindó detalles sobre el episodio que involucró al actual panelista del reality en este 2026 y llevó tranquilidad respecto a su estado de salud. Según explicó, el hecho ocurrió en un sector de la ruta que presenta complicaciones en su infraestructura.

"Tato, de Gran Hermano, sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva poco señalizada y sin luz, y volcó con su auto. Por suerte, tenía el cinturón puesto y los airbags funcionaron", comunicó el panelista de LAM (América TV).

Además, agregó que Algorta fue asistido rápidamente tras el vuelco y trasladado para realizarle estudios médicos de rutina. "Llegó la ambulancia y lo trasladaron. Está fuera de peligro. Compartimos la noticia y llevamos tranquilidad a sus seguidores del otro lado", relató.