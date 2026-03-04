A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN VIVO

Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

Al aire de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro informó sobre el accidente que sufrió Tato Algorta en Uruguay. Qué dijo el conductor.

4 mar 2026, 00:33
Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay
Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

Mientras se desarrollaba en vivo la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se conoció que Tato Algorta había sufrido un accidente automovilístico en Uruguay. El ex participante fue asistido rápidamente y trasladado en ambulancia para realizarse los controles médicos correspondientes.

Durante buena parte del programa, la información circuló con mucha prudencia. Recién hacia el final de la emisión, y luego de confirmar los datos y su buen estado de salud, desde el ciclo decidieron comunicarlo públicamente para evitar rumores y llevar tranquilidad a la audiencia.

Leé también

Gran Hermano Generación Dorada: quién es el primer eliminado de la edición 2026

Gran Hermano Generación Dorada: quién es el primer eliminado de la edición 2026

Fue entonces cuando Santiago del Moro tomó la palabra y contó lo sucedido al aire frente a los panelistas del programa, que escucharon atentos la noticia.

"Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", comunicó el conductor ante la sorpresa de quienes estaban en el estudio.

Por el momento, el ex participante se encuentra fuera de peligro. De todos modos, continuará bajo observación y realizándose los controles médicos de rutina, mientras crece la tranquilidad entre sus seguidores luego del fuerte susto que generó el episodio.

Embed

Qué se sabe del accidente de Tato Algorta en Uruguay

Tato Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano, protagonizó un accidente de tránsito en Uruguay y debió ser trasladado a un centro de salud para realizarse distintos controles médicos.

La noticia se conoció a partir de una publicación de Pepe Ochoa en la red social X, desde la cuenta del Ejército de LAM. Allí el panelista brindó detalles sobre el episodio que involucró al actual panelista del reality en este 2026 y llevó tranquilidad respecto a su estado de salud. Según explicó, el hecho ocurrió en un sector de la ruta que presenta complicaciones en su infraestructura.

"Tato, de Gran Hermano, sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva poco señalizada y sin luz, y volcó con su auto. Por suerte, tenía el cinturón puesto y los airbags funcionaron", comunicó el panelista de LAM (América TV).

Además, agregó que Algorta fue asistido rápidamente tras el vuelco y trasladado para realizarle estudios médicos de rutina. "Llegó la ambulancia y lo trasladaron. Está fuera de peligro. Compartimos la noticia y llevamos tranquilidad a sus seguidores del otro lado", relató.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Telefe Gran Hermano

Lo más visto