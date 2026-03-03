Salen a la luz los detalles del explosivo vínculo de Griselda Siciliani y Fito Páez: "Romance clandestino"

Y siguió desmenuzando: "Vieron que ella estuvo sola mucho tiempo y se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y le dedicaba esas fotos. Es muy terrible lo que estoy contando".

Iglesias ahí reveló el famoso artista que habría tenido un romance a escondidas con Siciliani: "El músico en cuestión con que ella admitió tener un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre es nada más y nada menos que Fito Páez. Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años".

"Ella estaba muy contenta con esa situación por lo que contó ese día en la radio y de hecho me acuerdo que en un posteo que hace Fito de su música ella le pone 'guapo' justo, está en el archivo. En ese momento se arma como un rumor de romance y ellos lo niegan y después me vengo a enterar que fue todo cierto. Él estaba de novio con Eugenia (Kolodziej), que se fue a vivir a España y ya no tiene relación", precisó.

Y contó que tal era el entusiasmo de la actriz en el vínculo con el cantante que ella lo intentó sorprender viajando al exterior donde se encontraba con la pareja: "Ella cebada se envalentona y compra un pasaje para irse a Nueva York sin avisarle a él. Se saca una selfie en el avión y él le pone en mayúscula 'qué'. Él le pone: 'no quiero que vengas'. Ella ya estaba en modo avión", concluyó Fernanda Iglesias.

Dante Spinetta enfrentó la versión de romance con Griselda Sicialini

El cantante Dante Spinetta optó por aclarar de manera veloz los rumores de un supuesto romance con Griselda Siciliani, quien viene de separarse del actor Luciano Castro.

Fue a través de su cuenta en la red social X donde el músico optó por aclarar la vesión de una supuesta relación sentimental con la actriz.

"Dejen de mandar fruta.... la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos", indicó Dante Spinetta.

Y en otro mensaje agregó a puro elogio sobre el desempeño artístico de Siciliani: "Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera!".

"Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son", finalizó categórico el cantante.