“Tres veces la cacheteás”: incómoda intervención de Moria Casán en la pelea de Cinthia Fernández con un invitado

Pero la conductora insistió: “¿Y en esos tiempos la viste así como deprimida?”. El letrado respondió con matices: “En ese tiempo estuvo, no sé si la palabra es depresión, sí estuvo muy triste, sí estuvo muy angustiada. Lógicamente una persona que pasa por una cosa así y te imputan y te hacen una campaña de que te robaste un montón de cosas, que obviamente hoy la justicia puso blanco sobre negro, y quedó demostrado judicialmente que no sucedió eso, es lógico que esté triste”.

La One empatizó desde su propia experiencia: “Me ha pasado mi amor que me acusaron de una cosa que no había hecho, así que sé de que se trata cuando te acusan de algo que no es verdadero”. Ante la consulta de Fioribello sobre si eso generaba bronca, ella respondió firme: “No me dio bronca porque como no había hecho nada”.

El momento más tenso llegó cuando Cinthia Fernández cuestionó el trasfondo del caso: “¿Crees que si hubiese sido crítica del Estado hubiese recibido 36 palos?”. El abogado evitó entrar en ese terreno: “No estoy para hacer ese tipo de análisis, porque yo hago análisis técnicos, no sociales”.

Lejos de quedarse callada, la panelista redobló la apuesta: “Pero es importante, porque lo obtuvo muy fácil ese financiamiento. Y sin eso no lo obtenía”. Fioribello se desmarcó: “Para vos es importante ese análisis, me parece buenísimo, y hacerlo. Yo que soy abogado, hablo de temas jurídicos”.

Entre indirectas y pases de factura, Moria intervino con ironía: “¡Tres veces! Tres veces le cacheteás con la abogacía”. El cruce siguió con acusaciones de “chicana” y diferencias sobre el “relato social instalado”, hasta que la conductora volvió a distender con una frase filosa: “No habla con estudiantes de abogacía que tienen 10 materias nada más”.

“Esta estudiante incomoda a bastantes abogados recibidos”, se defendió Fernández. El letrado, en tanto, cerró fulminante: “Cuando hablo de un tema de estudiantes de derecho, en ningún momento es chicana sino que al contrario, me parece buenísimo que tome este camino y la apoyo. Y cuando se reciba, seguramente podrá entender esto”.

Andrea del Boca y Cinthia Fernández

Cuál fue la frase de Andrea del Boca en Gran Hermano que enfureció a Moria Casán

Apenas transcurrió poco más de una semana desde el debut de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y la calma prometida ya quedó en el pasado. La convivencia empezó a mostrar grietas y el primer choque fuerte dentro de la casa tiene protagonistas bien definidos: Andrea del Boca y Yanina Zilli, enfrentadas en una disputa que crece día a día.

Desde el minuto cero se percibió que la relación entre ambas no fluía. Lo que en un principio parecía un simple contraste de caracteres terminó convirtiéndose en una rivalidad abierta, con comentarios cada vez más picantes. En las últimas horas, la ex vedette no dudó en marcar su postura al hablar con otra compañera sobre la actriz. Fue tajante al asegurar que siente en ella “una mala onda intensa” y dejó al descubierto su mirada estratégica sobre el juego. “Nadie la sube a Andrea a placa, se oculta detrás de una máscara y quiero que se le caiga”, disparó sin rodeos.

Pero la actriz no dejó pasar esas palabras. En diálogo con su círculo más cercano dentro de la casa, recogió el guante y respondió con firmeza. “Si tiene un problema, me gustaría que me lo diga de frente”, lanzó, dejando en claro que no está dispuesta a quedarse callada. Y fue más allá con una frase que dio que hablar: “Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela materna. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar enfrente mío”.

Sin embargo, el punto más caliente llegó cuando Del Boca deslizó una comparación que cruzó los límites del reality y llegó directo a los estudios de televisión. “Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística”, expresó, marcando distancia. Esa frase hizo ruido inmediato.

Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán no dejó pasar la referencia y contestó con munición pesada. “Tiene algo de naftalina. En un posteo vi que ella es una actriz de conservatorio y que es otra categoría que no tienen las vedettes”, ironizó con su sello filoso.

Lejos de suavizar su postura, la conductora redobló la apuesta: “No hay nada más fuerte ni empoderado en la vida que una vedette, que tiene que salir de su propia cosificación. Una actriz tiene un texto y si no te da el pinet, sale con lágrimas de utilería pero una vedette sale como Dios la trajo al mundo, con un taco de 15, una palmeta de plumas y sin mirar escalones tratando de ser sujeto y no objeto. No llegás ni a la punta del dedo meñique de una vedette”, sentenció.

Y, visiblemente ofuscada, cerró con una frase demoledora: “Lavate la boca antes de hablar de una vedette, doña con olor a sopa. Yo debuté con el cuerpo desnudo y trascendí. Cuando vos tuviste tu juicio, ningún abogado quería tomar el caso y me llamaste para pedirme ayuda. A mí. A una vedette de las que ahora discriminás”.