Se filtró la deuda alimentaria de Brian Sarmiento y suma polémica en su paso por Gran Hermano

En ese mismo programa se señaló que el ex Newell’s estaría recibiendo 1,5 millones de pesos por semana dentro de la competencia, un cachet que, según trascendió, no coincidiría con el del resto de los participantes.

Por otra parte, Santiago Riva Roy aseguró que el abogado del exfutbolista habría aceptado que el primer pago correspondiente a su trabajo en Gran Hermano sea utilizado para comenzar a cancelar lo adeudado.

En su descargo, Tessie remarcó que la cuota siempre se abonó en pesos y negó haber recibido transferencias en moneda extranjera. “Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”, había argumentado.

También recordó un episodio que, según afirmó, complicó al exjugador en el pasado: “Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios”.

Por otro lado, compartió las dificultades económicas que atravesó durante los primeros meses de vida de la niña: “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”.

deuda alimentaria de Brian Sarmiento

Por qué Gran Hermano cortó la transmisión cuando Brian Sarmiento hablaba de una situación íntima

Brian Sarmiento volvió a quedar bajo la lupa dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe que no deja de generar controversia. En las últimas horas, una cámara del ciclo registró un nuevo momento incómodo en el dormitorio masculino y el clip, que fue difundido por un usuario en X, se viralizó en cuestión de minutos, despertando todo tipo de reacciones.

No es la primera vez que el ex futbolista queda envuelto en una situación escandalosa desde que ingresó al programa. Días atrás ya había dado que hablar tras desnudarse en reiteradas oportunidades delante de sus compañeros y compañeras. Uno de esos registros, de alto contenido explícito, recorrió las redes sociales y encendió el debate entre los seguidores del ciclo.

En aquella oportunidad, Brian Sarmiento actuó con total naturalidad, como si estuviera en la intimidad de un vestuario deportivo, sin reparar en la presencia constante de las cámaras que transmiten las 24 horas. La actitud fue fuertemente cuestionada por parte del público, que no tardó en manifestar su enojo en redes.

“Es un desubicado”, “Podría cubrirse”, “Impresentable”, “Un espanto total”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X apuntando contra el ahora empresario, que ya se perfila como uno de los participantes más polémicos de la edición.

Pero la historia no terminó ahí. En las últimas horas salió a la luz otro fragmento que volvió a ponerlo en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, Brian Sarmiento mantuvo una conversación de tono sexual con algunos de sus compañeros en la habitación. A medida que avanzaba la charla, el contenido se volvió cada vez más subido de tono, hasta que la producción decidió interrumpir la transmisión en vivo.

"A mí lo que me pasa con esas pastillas quemadoras de grasas me dan ganas de pajea... De paje... lo hago, me encanta", lanzó sin filtro delante del resto. Lejos de frenar, redobló la apuesta con una pregunta que descolocó a todos: "¿Ustedes cuando se paj... llegan al papel higiénico o la paran de pechito?". Fue en ese preciso instante cuando el vivo de GH se cortó abruptamente.

El episodio volvió a dividir aguas entre los fanáticos del reality y suma un nuevo capítulo al perfil más controversial de la casa.