Mario Pergolini contó la verdad detrás de las diferencias que hace entre Mirtha Legrand y Susana Giménez

La respuesta fue clara: “No, claro, no. Tengo una buena relación con toda la familia Tinayre”, aseguró. Pero la periodista fue por más: “Pero hace rato que no vas a la mesa”. Allí, Pergolini se mostró más esquivo: “No, no voy”, y amplió: “No soy ni de ir a muchos programas... Nunca fui al de Andy Kusnetzoff. No voy a muchos programas…”.

Ya sobre el final, cuando le preguntaron si le gustaría recibir a Mirtha Legrand en Otro Día Perdido, no dudó: “Sí, claro”. Y cerró con una reflexión: “Todas estas grandes estrellas son ideales para tenerla, claro. Pero ella tampoco va a ningún programa. (…) Porque ni en el de Susana, que es amiga, recuerdo haberla visto”. Además, admitió que ya bajó los brazos en su intento por amigarse con “Su”.

Mario Pergolini y Mirtha Legrand - captura Puro Show

Cómo fue el insólito saludo de Mario Pergolini Susana Giménez por su cumpleaños

El 29 de enero no fue un día más para Susana Giménez: la diva celebró sus 82 años y, como cada año, recibió una catarata de saludos de colegas, amigos y referentes del mundo del espectáculo. Pero entre tantos mensajes hubo uno que sobresalió por su tono y por el peso de quien lo firmaba: Mario Pergolini, histórico protagonista de uno de los cruces más recordados de la TV argentina.

Lejos de la indiferencia o el silencio, el conductor sorprendió al publicar en sus redes un video muy particular. La pieza estaba acompañada por imágenes creadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecían compartiendo distintas situaciones inventadas, en escenas descontracturadas y hasta cómplices. El guiño creativo no fue casual: el posteo funcionó como una especie de puente simbólico tras años de distancia.

Vale recordar que el distanciamiento entre ellos nació en los años 90, cuando desde Caiga Quien Caiga surgieron comentarios irónicos que no cayeron nada bien en la conductora. Aquellas chicanas mediáticas marcaron un quiebre que, pese a los intentos posteriores, nunca terminó de saldarse del todo.

Consciente de ese pasado, Mario Pergolini fue directo en su mensaje y apeló a la autocrítica. “Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó sin rodeos.

Más adelante, profundizó su descargo con una mezcla de humor y arrepentimiento, imaginando cómo podría haber sido el vínculo si las cosas hubieran tomado otro rumbo: “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”.

El posteo no tardó en multiplicarse en redes y abrir el debate: ¿se viene la reconciliación definitiva entre dos pesos pesados de la pantalla chica? Entre nostalgia, mea culpa y creatividad digital, el gesto dejó una puerta entreabierta y volvió a poner el foco en una historia que marcó época.