Nicole Neumann recibió un contundente mensaje en medio de su feroz enfrentamiento con Mica Viciconte
En pleno escándalo por el cumpleaños de 15 de Allegra y los chispazos con Mica Viciconte y Fabián Cubero, Nicole Neumann sorprendió con una movida pública que dio que hablar. Mirá.
4 mar 2026, 09:55
Lo que debía ser una noche soñada para Allegra Cubero derivó en una nueva guerra pública. La fiesta organizada por Nicole Neumann con el ala materna encendió la polémica y reavivó el enfrentamiento con Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes insisten en señalar que ya existía un acuerdo establecido sobre cómo se festejarían los 15. En medio del vendaval, Manuel Urcera tomó posición con un sutil gesto que no hizo más que demostrar su apoyó de manera contundente a su esposa y madre de su hijo.
Con un habitual perfil bajo y lejos de las cuestiones mediáticas, el piloto de automovilismo sorprendió irrumpiendo en las redes sociales con un mensaje dirigido a su mujer. En una selfie junto a Nicole, donde se los ve sonrientes, Urcera escribió "Súper mamá". Junto a la frase sumó un emoji de un corazón rojo y etiquetó a su esposa, quien casi de inmediato republicó la Instagram Storie en su cuenta donde cuenta con más de dos millones de seguidores virtuales.
Claramente ese gesto no pasó desapercibido, sobre todo luego de varios días de picantes declaraciones cruzadas entre Neumann y Mica Viciconte, la actual pareja de su ex y padre de sus tres hijas mujeres, Fabián Cubero.
Lo cierto es que en diferentes programas de TV, tanto Cubero como Viciconte expusieron su postura y hablaron de un supuesto pacto previo que, siempre de acuerdo a su relato, quedó desactivado cuando Nicole organizó la celebración por su cuenta y antes de la fiesta que ellos planeaban. A eso se agregaron publicaciones de Micaela en redes con críticas entrelíneas que intensificaron la polémica.
De esta manera, con la polémica en plena ebullición, Urcera eligió expresarse y su mensaje fue interpretado como un espaldarazo a la madre de Cruz. Evitó mencionar el conflicto y no dio detalles, pero resaltó su papel materno en un momento en que la modelo otra vez era tema central. Pocas palabras, efecto inmediato.
Cuáles fueron las picantes declaraciones de Mica Viciconte contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero
En un móvil con LAM, el programa que lidera Ángel de Brito en América TV, Mica Viciconte rompió el silencio y se refirió sin rodeos a la fiesta de 15 de Allegra Cubero, en plena tirantez con Nicole Neumann.
El enfrentamiento sumó temperatura luego de que Nicole publicara en sus redes imágenes y videos del festejo. La adolescente es fruto de su relación con Fabián Cubero, hoy en pareja con Viciconte, y la manera en que se organizó el cumpleaños terminó por detonar nuevas fricciones entre las partes.
De acuerdo a lo que trascendió, la idea inicial era que Cubero y Mica se ocuparan de los preparativos e incluso habían avanzado con el canje del salón. Pero todo cambió cuando, a través de Instagram, se enteraron del despliegue del evento que finalmente se realizó. Ese detalle no cayó nada bien y derivó en un fuerte descargo público por parte de la panelista.
“Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles”, expresó Viciconte en vivo. Y fue más allá al revelar su sorpresa: “Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló. Me gustaría no estar diciendo esto, pero siento que es necesario para darle explicaciones en el salón”.
Frente a los cuestionamientos que recibió en redes por no mostrarse cercana a Neumann, la respuesta fue directa y sin matices. “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo”, sostuvo.
Además, dejó en claro que, a su entender, existe una mirada parcial en el mundo digital. “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó”, disparó.
Visiblemente incómoda por la repercusión y el nivel de exposición, cerró con una frase que reflejó su cansancio: “Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”.
De esta manera, el nuevo capítulo mediático dejó otra vez al descubierto que el vínculo entre Mica Viciconte y Nicole Neumann continúa lejos de la armonía. La celebración de 15 de Allegra terminó convertida en epicentro de la polémica y, por ahora, el conflicto parece estar lejos de apagarse.