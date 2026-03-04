Nicole Neumann recibió un contundente mensaje en medio de su feroz enfrentamiento con Mica Viciconte

De esta manera, con la polémica en plena ebullición, Urcera eligió expresarse y su mensaje fue interpretado como un espaldarazo a la madre de Cruz. Evitó mencionar el conflicto y no dio detalles, pero resaltó su papel materno en un momento en que la modelo otra vez era tema central. Pocas palabras, efecto inmediato.

nicole neumann fabian cubero mica viciconte.jpg

Cuáles fueron las picantes declaraciones de Mica Viciconte contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En un móvil con LAM, el programa que lidera Ángel de Brito en América TV, Mica Viciconte rompió el silencio y se refirió sin rodeos a la fiesta de 15 de Allegra Cubero, en plena tirantez con Nicole Neumann.

El enfrentamiento sumó temperatura luego de que Nicole publicara en sus redes imágenes y videos del festejo. La adolescente es fruto de su relación con Fabián Cubero, hoy en pareja con Viciconte, y la manera en que se organizó el cumpleaños terminó por detonar nuevas fricciones entre las partes.

De acuerdo a lo que trascendió, la idea inicial era que Cubero y Mica se ocuparan de los preparativos e incluso habían avanzado con el canje del salón. Pero todo cambió cuando, a través de Instagram, se enteraron del despliegue del evento que finalmente se realizó. Ese detalle no cayó nada bien y derivó en un fuerte descargo público por parte de la panelista.

“Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles”, expresó Viciconte en vivo. Y fue más allá al revelar su sorpresa: “Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló. Me gustaría no estar diciendo esto, pero siento que es necesario para darle explicaciones en el salón”.

Frente a los cuestionamientos que recibió en redes por no mostrarse cercana a Neumann, la respuesta fue directa y sin matices. “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo”, sostuvo.

Además, dejó en claro que, a su entender, existe una mirada parcial en el mundo digital. “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó”, disparó.

Visiblemente incómoda por la repercusión y el nivel de exposición, cerró con una frase que reflejó su cansancio: “Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”.

De esta manera, el nuevo capítulo mediático dejó otra vez al descubierto que el vínculo entre Mica Viciconte y Nicole Neumann continúa lejos de la armonía. La celebración de 15 de Allegra terminó convertida en epicentro de la polémica y, por ahora, el conflicto parece estar lejos de apagarse.