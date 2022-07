Emily Lucius, tras su paso por El hotel de los famosos: "Lloro todos los días"

Desde que salió del hotel, Emily tuvo que refugiarse de la exposición mediática para evitar colapsar.

Este lunes, Emily habló en LAM y reveló que le llevó tiempo reponerse después de recibir tantas críticas.

"Desde que salí del hotel todos los días lloro. Es un angustia muy grande la que siento. Estuve en cama y con contención de mi familia", detalló.

Emily remarcó que, a dos meses de su salida el programa, recién ahora siente que logró encontrar un equilibrio.

"Salí hace dos meses. El primer mes, bajé mucho de peso, estaba con angustia y tristeza. No entendía que lo que pasó dentro del hotel fue una competencia", añadió.

Por último, la ex figura del hotel del los famosos resaltó que no quiere entrar en conflicto con ninguno de sus ex compañeros. "Ya está. Fue una competencia. Ya terminó", sentenció.

Lissa Vera, fuerte chape en un boliche con cantante de cumbia e incumplimiento de contrato

Pese a que ya terminaron las grabaciones de El hotel de los famosos, las figuras que pasaron por el reality no pueden participar de programas ni eventos hasta que no terminen de emitirse todas las galas del ciclo de El Trece.

Según trascendió, eso figura en una de las cláusulas de los contratos que firmaron quienes decidieron participar del formato.

Sin embargo, en los últimos días, se conoció que una figura del reality trasgredió esa norma.

¿De quién estamos hablando? De Lissa Vera.

Hace unos días, en Intrusos, mostraron imágenes de la ex Bandana en un boliche.

Lissa estuvo a los besos con Santiago Ismael Torres, un reconocido cantante de cumbia.

Por haber ido a ese boliche, la ex Bandana podría recibir una sanción de parte de la producción de El hotel de los famosos.