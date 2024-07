Emma Vich reveló que no recibirá una casa como parte del premio de Gran Hermano

Emma Vich viviendo roca

Invitado al programa de streaming Se Picó (Republica Z), Emma habló acerca de los premios y explicó que finalmente la casa solo fue para el ganador, en este caso Bautista Mascia.

“Nosotros cuando ganamos el premio yo no gané una casa. La casa la ganó Bauti, el ganador del Gran Hermano, yo soy subcampeón", manifestó.

"¿Pero a vos no te daban o plata o casa?", insistió una de sus ex compañeras presente en el stream. "No, Flor, no. Es plata a mi, plata a Nico, plata y casa a Bauti", remarcó algo molesto.

Embed

La pelea brutal de Bautista y Emma de Gran Hermano: reclamos, insultos y chicanas al aire

Este miércoles, Bautista Mascia y Emma Vich de Gran Hermano estuvieron en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z. Los hermanitos sacaron a la luz algunos conflictos que quedaron sin resolver.

El uruguayo hizo una balance de su experiencia en el reality. "En mi juego fui bastante transparente", aseguró. "Si, ponele... una doble moral tenías. Decís que no me votaste nunca... me votaste desde el día 1", reaccionó el estilista.

Enojado, Emma siguió: "Mentiroso. Camaleónico. No puedo creer la caradurez de decir 'yo fui transparante'. Alto jugador. Por eso ganó Gran Hermano, pero transparente las pelo...".

Bauti no podía creer la reacción de su ex compañero. "Me tiró un vaso de agua en la cara... y lo cortaron, no lo mostraron", sumó el estilista. "Escuchame una cosa, siempre que te voté no te dije: 'no te voté', y segundo, Emma Vich", retrucó el ganador de GH.

"Yo no sabía que se llamaban tan mal", exclamó Trezeguet, que no podía creer el mal clima entre los hermanitos.

Emma se indignó y se fue del estudio. "Abandonó el móvil", comentó el conductor, aunque finalmente el estilista regresó y reveló la verdad: "Un poco de show, chicos. Siempre quise abandonar el móvil. Esto en la casa era de verdad".