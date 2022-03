Emocionada, Gimena Accardi anunció la más esperada noticia en sus redes

Ahora anunció una buena: está recuperada y vuelve a los escenarios. “Buen día, ¿cómo andan? Salí del sillón, que ya es un paso muy importante, así que tengo otro decorado atrás”, comenzó diciendo en Instagram y sumó: “Traigo más noticias. Ayer les dije que tenía novedades, así que las largo hoy”.

gimena accardi.jpg Gimena Accardi

“La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos. ¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos”, agregó anunciando su vuelta.

“(La obra) vuelve a esa misma ciudad, a Mar del Plata. En Semana Santa, para tener la despedida que merecemos y para que la gente que no la vio, la pueda ver. Tenemos una felicidad absoluta de poder volver a Mar del Plata, de despedirnos de esa ciudad que amamos”, contó sobre su vuelta en abril.

“La segunda noticia, con cero suspenso, es que arranca Una semana nada más tour. Vamos a ir por algunas ciudades del país y de otros países también, pero eso no lo podía decir”, reveló.

“Arranca el tour, los viajes y la felicidad de vernos cara a cara en algunas ciudades del país”, indicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gime Accardi (@gimeaccardi)

Gimena Accardi mostró cómo quedó su brazo tras la operación

Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico y debió ser operada. La actriz de la obra Una semana nada más se tropezó en la escalera al engancharse con la correa de la perra y sufrió una seria fractura en su brazo izquierdo.

Luego de la exitosa intervención y unos días sin dar señales en las redes sociales, Gimena Accardi compartió una historia en Instagram donde explicó en detalle cómo se encuentra. “Hola a todxs. Por fin en casa, recién hoy conecto con el teléfono y aprovecho para escribir unas palabritas sin aburrir”, comenzó su mensaje la actriz.

Y detalló: “Primero, quiero agradecer a Nico que estuvo minuto a minuto al lado mío, siendo mi enfermero de lujo encargándose de todo con amor, como siempre”. Además, también le dedicó sentidas palabras a los médicos que la atendieron: “También quiero agradecer a Pedro Hansing, el medico traumatólogo que me reconstruyó el brazo izquierdo (fracturado en tres partes con desplazamiento), a todo su equipo de quirófano y a Carlos Trillo”.

Sobre la operación, explicó: “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos. Gracias a la gente que trabaja en la Trinidad de San Isidro (sede Thames) por hospedarme seis días con amor y paciencia, a todo el personal de salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, limpieza, nutricionistas, cocina y camareras que me visitaron y asistieron con amor durante mi estadía sedada y dolorosa, entre rescates de Morfina, Tramadol y quien sabe ya cuántos analgésicos me dieron. Gracias a mis amigxs por preocuparse y mandar amor minuto a minuto”.

“Ahora queda la rehabilitación a cargo de Ricky Confalonieri, ya pasó lo peor y solo espero volver a mover el brazo como lo hacía antes, que el dolor se vaya pronto y poder volver a mi cotidianeidad. Gracias a ustedes por estar del otro lado mandando amor ¡Gracias!”, cerró Gimena Accardi.