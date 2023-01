Emotivo reencuentro de Coti y el Conejo de Gran Hermano 2022

El martes, en el Debate, el Conejo se volvió a ver con Coti en el final del programa tras estar aislado después de su salida de la casa. Los dos se miraron fijo, abrazaron y se besaron apasionadamente.

"¡Vivan los novios! Hasta mañana", cerró Santiago del Moro al ver ese lindo momento entre la correntina y el cordobés.

La escena sobre el final del programa fue acompañada por una canción bien romántica, Universo paralelo, para darle así un marco más emotivo al momento.

Si bien pasaron por alguna discusión lógica en la casa en los meses que estuvieron encerrados, Coti y Conejo parece que seguirán su historia de amor afuera.

El Conejo se quebró al ver un video de Thiago y habló de su traición

El martes El Conejo Alexis Quiroga participó en El Debate de Gran Hermano 2022, y tras su salida habló de todo con Santiago del Moro, incluso de lo que se consideró una traición de Thiago, su amigo dentro de la casa, al haberlo votado.

"Te mentiría si te diga que no me dolió, pero se dividir", comenzó Conejo, y aseguró que "no lo considero traición, sino parte del juego", sumó, y fue muy fuerte al referirse a Daniela, la "novia" de Thiago y a quién él considera una mala influencia.

"Sabía que Daniela le estaba "enjuagando" la cabeza", dijo el cordobés, que reconoció que quería sacar a la participante de la casa, y sumó que "desde que ella entró Thiago era otra persona".

Sin embargo, al Cone no le importó que Thiago lo haya votado, incluso en cuatro oportunidades, y tras ver un video de cómo repercutió la salida de Alexis en el participante de González Catán, Alexis se quebró en llanto.

"Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño", dijo Conejo sobre Thiago, y reconoció tener un cariño muy grande por él y que esto no cambia nada su relación.