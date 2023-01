Gran Hermano 2022: El Conejo se quebró al ver un video de Thiago y habló de su traición

"Sabía que Daniela le estaba "enjuagando" la cabeza", dijo el cordobés, que reconoció que quería sacar a la participante de la casa, y sumó que "desde que ella entró Thiago era otra persona".

Sin embargo, al Cone no le importó que Thiago lo haya votado, incluso en cuatro oportunidades, y tras ver un video de cómo repercutió la salida de Alexis en el participante de González Catán, Alexis se quebró en llanto.

"Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño", dijo Conejo sobre Thiago, y reconoció tener un cariño muy grande por él y que esto no cambia nada su relación.

La Tora enfrentó a Camila en un cara a cara dentro de Gran Hermano 2022: "Me han llegado comentarios..."

Sabido es que desde que reingresó Lucila Villar a la casa de Gran Hermano 2022 en el repechaje del reality de Telefe, Camila Lattanzio la vio como una potencial enemiga, y la mala energía entre ambas se hizo sentir con el correr de los días.

Así, en las últimas horas, La Tora encaró de una a Cami y, directa, Lattanzio le pasó factura antes de que la otra dijese nada: "En año nuevo, vos me hiciste un comentario que me hizo sentir re excluida".

Claro que, rápida de reflejos, Lucila Villar contraatacó. "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados", disparó. Y agregó: "Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?".

"No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia", se atajó entonces la gemela. Y casi riéndose por la respuesta, La Tora repreguntó: "¿De qué te tenía envidia?". "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", intentó justificarse Lattanzio.

"En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odías el lleva y trae, ¿no sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada", disparó contundente La Tora poniendo los puntos sobre las íes.

Así, al verse encerrada en su juego, Camila Lattanzio intentó dejar atrás las diferencias. "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien. Gracias por hablar", concluyó.