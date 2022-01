Emotivo regreso de Caramelito Carrizo a la tv tras la muerte de su hermano

Caramelito Carrizo vuelta A la tarde.jpg Cecilia Caramelito Carrizo regresó al programa de América 'A la tarde' tras la muerte de su hermano a los 50 años víctima de la ELA.

En tanto, Caramelito Carrizo también aseguró "Martín ya está en paz. Martín me dejó un legado inconmensurable. Me enseñó a vivir, me enseñó a morir. Lo vi a él. Él me regalo la última mirada y yo le regalé la mía", conmoviendo a todos en el piso. Y sumó "Él me enseñó a vivir porque era mi hermano mayor. Y él era sonrisas, amor, energía, buena onda, exigencia en el trabajo. Los 5 discos los grabé con él. Me los hizo grabar mil veces. Ese legado de trabajo, de lucha, de excelencia, de amor, de risa. Todo eso nos deja... Esa última mirada me la regaló también".

Por último, Caramelito Carrizo recordó los últimos momentos junto a su hermano explicando que se amigó con la muerte, al tiempo que cerró su homenaje a Martín explicando que "Es una enfermedad que te limita tanto y te lleva al extremo desconocido para cualquier ser humano. Es la prueba máxima de la dignidad y la integridad que puede tener un persona. Hasta su último suspiro batalló y me enseñó a ser una persona digna... ¡Qué mejor legado!".