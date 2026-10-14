En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

Sobre su relación con los hijos, aclaró: "Me hablo con algunos, con otros no porque ellos eligieron no tener relación conmigo y lo respeto. Jamás le negué la entrada a ninguno a mi casa, pero tenían que aceptar que su papá tenía otra pareja". Y pidió respeto: "No se puede jugar con el dolor. Hay momentos en los que tenés que ser feliz y dejar que los demás lo sean. Podés quererme o no quererme, pero yo fui su pareja".

Noelia también recordó que el fin de semana iban a comprometerse: "Yo soy 27 años más chica que él pero juraba que se había enamorado de mí como nunca antes. Eso me va a quedar para siempre". Y cerró con una decisión firme: "Le guste a quien le guste, yo lo voy a ir a despedir. Fui su pareja durante los últimos 3 años, fue una relación intensa. No se puede jugar con el amor de otra persona. Nosotros nos cocimos y no nos separaron más porque nos amábamos. Estaba al lado de él, hice todo por cuidarlo".