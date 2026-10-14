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En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

Noelia Vigliarolo contó en A la Barbarossa cómo se enteró de la muerte del exboxeador y reclamó respeto por parte de la familia.

14 oct 2026, 12:40
En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

En medio del dolor, explotó la interna familiar entre los hijos del Roña Castro y Noelia, su última pareja

Pocas horas después de confirmarse la muerte de Jorge "Roña" Castro, salió a la luz una interna familiar que se desconocía. Noelia Vigliarolo, su última pareja, habló en A la Barbarossa (Telefe) y contó que se enteró del fallecimiento por el llamado de un amigo que quería confirmar la noticia.

El exboxeador había tenido varias relaciones a lo largo de su vida y, como fruto de ellas, 15 hijos. En más de una oportunidad contó que no siempre tuvo buena relación con todos, aunque con el tiempo logró estar presente. Según se supo, algunos de ellos nunca aceptaron su vínculo con Noelia.

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Qué dijo Noelia Vigliarolo sobre la interna con los hijos del Roña Castro

Noelia Vigliarolo explicó que estaba en su casa cuando un amigo del Roña la llamó con una pregunta devastadora: "Quería saber si era verdad que había fallecido. Imaginate cómo me puse. Ahí fui al Bingo porque había unos conocidos que me contaron lo que había pasado".

Quebrada, agregó que después de ese momento quedó sola: "Después de eso, nadie se acercó a hablar conmigo. Me vine a mi casa porque la familia tenía que hacer trámites y ni siquiera me dijeron en dónde lo van a velar. Nadie me da aviso de nada, me voy a enterar por los medios".

Sobre su relación con los hijos, aclaró: "Me hablo con algunos, con otros no porque ellos eligieron no tener relación conmigo y lo respeto. Jamás le negué la entrada a ninguno a mi casa, pero tenían que aceptar que su papá tenía otra pareja". Y pidió respeto: "No se puede jugar con el dolor. Hay momentos en los que tenés que ser feliz y dejar que los demás lo sean. Podés quererme o no quererme, pero yo fui su pareja".

Noelia también recordó que el fin de semana iban a comprometerse: "Yo soy 27 años más chica que él pero juraba que se había enamorado de mí como nunca antes. Eso me va a quedar para siempre". Y cerró con una decisión firme: "Le guste a quien le guste, yo lo voy a ir a despedir. Fui su pareja durante los últimos 3 años, fue una relación intensa. No se puede jugar con el amor de otra persona. Nosotros nos cocimos y no nos separaron más porque nos amábamos. Estaba al lado de él, hice todo por cuidarlo".

     

 

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