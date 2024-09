En medio del escándalo, habló el hermano de Roberto García Moritán y expuso a Pampita como nunca antes

Y agregó: “Roberto, me hacés una foto, Roberto, llevame la valija. El cuñado de Pampita me decía 'Roberto Moritán, mi hermano, muchas veces es esclavo de Pampita'. Es el tipo que le saca la foto constantemente. Era la sombra”.

Inmediatamente, Lussich acotó picante: “¿Sabés que sensación me da? Como que estar con Pampita es como que tenés un montón de reglas por cumplir. Mirá, vos estás conmigo y esto es así: no con la puerta abierta, no podés estar con otra mujer, que no salga con nadie, del teléfono pasame las claves, en casa tal y tal cosa, se come a las 4, a las 6 salís, a las 7 entrás”.

“Para mí estar con Pampita es como una especie de servicio militar. Ella es una matriarca alemana, ella de verdad da la pinta de ser implacable. No cumplís con la regla y rápidamente salís”, opinó el presentador sobre la conductora.

Revelaron que Roberto García Moritán se mensajeó con mujeres del ambientes antes de conocer a Pampita

Roberto García Moritán está en boca de todos tras conocerse que estaría pasando por una fuerte crisis con Pampita. Incluso, hay quienes afirman que están separados y no hay vuelta atrás.

En Mañanísima analizaron los pormenores de este momento tan particular en la vida del empresario y la diosa de las pasarelas. En el ciclo de El Trece comentaron que se habla de una infidelidad por parte del funcionario.

El periodista Lucas Bertero sorprendió a todos en el panel con una declaración fuerte sobre García Moritán. Al parecer, el empresario habría intentado conquistar a varias mujeres del ambiente antes de conocer a Pampita.

“Él le habría escrito, mínimamente, a diez mujeres del medio”, señaló el panelista. "Ah bueno, caiga quien caiga", exclamó Carmen Barbieri.

Bertero deslizó que García Moritán especulaba con la idea de iniciar un romance con una famosa para poder tener notoriedad en los medios. “Las mujeres se dan cuenta si un hombre las busca por quiénes son o por otra cosa. Si estás tomando un café y aparece un fotógrafo, ¿quién lo llamó? Es un lugar perdido en medio de Capital Federal, no es que hay paparazzis como antes”, detalló.