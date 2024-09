Las firmes declaraciones de Barby Franco tras los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

Barby recordó que estuvo recientemente con ellos y no observó nada extraño. "Yo soy reamiga de la pareja. No vi nada raro. Puede ser que haya una crisis, pero no veo que sea algo que no se pueda resolver. El sábado los veía chapar y pensaba ‘estos dos van a tener otro pibe’”, agregó.

La modelo opinó que cree casi imposible que la relación se pueda romper. "Roberto es lo más, es un amor. No sé si esto es verdad o no, pero yo les deseo lo mejor. El sábado los vi impecables, chapando toda la noche. Para mí no se van a separar, hay mucho amor ahí”, remarcó.

Embed

Por el momento, Pampita y Roberto García Moritán prefieren el silencio y no responden sobre estos rumores.

Revelaron que Roberto García Moritán se mensajeó con mujeres del ambientes antes de conocer a Pampita

Roberto García Moritán está en boca de todos tras conocerse que estaría pasando por una fuerte crisis con Pampita. Incluso, hay quienes afirman que están separados y no hay vuelta atrás.

En Mañanísima analizaron los pormenores de este momento tan particular en la vida del empresario y la diosa de las pasarelas. En el ciclo de El Trece comentaron que se habla de una infidelidad por parte del funcionario.

Embed

El periodista Lucas Bertero sorprendió a todos en el panel con una declaración fuerte sobre García Moritán. Al parecer, el empresario habría intentado conquistar a varias mujeres del ambiente antes de conocer a Pampita.

“Él le habría escrito, mínimamente, a diez mujeres del medio”, señaló el panelista. "Ah bueno, caiga quien caiga", exclamó Carmen Barbieri.

Bertero deslizó que García Moritán especulaba con la idea de iniciar un romance con una famosa para poder tener notoriedad en los medios. “Las mujeres se dan cuenta si un hombre las busca por quiénes son o por otra cosa. Si estás tomando un café y aparece un fotógrafo, ¿quién lo llamó? Es un lugar perdido en medio de Capital Federal, no es que hay paparazzis como antes”, detalló.