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En medio del escándalo con Luciana Martínez, Tato Algorta se despegó y fue tajante: "Es..."

El último ganador de Gran Hermano, Tato Algorta, habló sobre la causa de Luciana Martínez y eligió desligarse del tema.

17 mar 2026, 17:03
luciana martinez y tato algorta
luciana martinez y tato algorta

En Antes de que sea tarde, Tato Algorta, ganador de la última edición de Gran Hermano, decidió referirse brevemente a la situación judicial que atraviesa Luciana Martínez, una de sus amigas más cercanas dentro del reality. Con un tono medido, dejó en claro que no quiere involucrarse ni sumar espectáculo a un tema tan delicado.

“Voy a tomarme cinco minutitos nada más para hablar de un tema que es de público conocimiento y que tiene que ver con nuestra compañera Luciana Martínez, que claramente está viviendo y estamos viendo una situación que no es para nada linda, una situación bastante confusa, de la cual no me parece que está bueno en este momento estar opinando o queriendo hacer un show de esto”, expresó en el canal de streaming de Multitalent TV.

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El uruguayo subrayó que la investigación está en manos de la Justicia y que lo más prudente es esperar: “La realidad que está la Justicia, por suerte, manejando el tema, viendo y resolviendo. Así que no es momento de dar mucha opinión, es un tema que es realmente confuso, es un tema que realmente a mí, en mi caso personal, me pone muy pero muy triste, porque es una persona que compartió una experiencia muy fuerte con la que tenemos un cariño súper lindo por todo lo que vivimos adentro de esa casa, una de las experiencias más fuertes de nuestra vida”.

Por último, cerró con un mensaje de apoyo hacia su excompañera: “Una situación confusa, una situación que realmente me da mucha pena y me pone muy triste, una situación que gracias a Dios ya está en manos de la Justicia”.

De esta manera, Tato optó por desligarse del tema y evitar cualquier tipo de especulación, aunque no dejó de mostrar preocupación por la situación judicial excompañera del reality de Telefe.

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Cuáles son las estrictas condiciones que deberá cumplir Luciana Martínez tras su liberación

La causa que mantenía detenidos a Luciana Martínez y a su mánager, Cristian Wagner, dio un giro inesperado en las últimas horas. El juez a cargo resolvió otorgarles la excarcelación, decisión que fue comunicada en vivo por Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV).

“Hace instantes el juez de la causa, el doctor Godoy, resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner, bajo caución juratoria, y ordenar su inmediata libertad”, informó el periodista. Y añadió: “Cambió la calificación a hurto, y por eso el juez concede las excarcelaciones”.

Desde la Comisaría 15, en el barrio de Chacarita, Martín Salwe amplió la información sobre la medida: “La liberación tiene que ser inmediata. No quiere decir que la Justicia deje de investigar qué pasó puertas adentro en el hotel de Palermo. Lo que sí considera la Justicia ahora, tras el pedido de la defensa de Luciana, es que no hay elementos suficientes para mantener justamente su detenimiento en este lugar”.

Szeta también detalló las condiciones que acompañan la resolución: “La excarcelación de Wagner es bajo caución juratoria, bajo palabra. La de Luciana también, pero en su caso, el magistrado le ordena reglas de conducta: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el tribunal durante la tramitación de la causa, presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal que sigue el expediente”.

El periodista aclaró además el cambio en la calificación legal: “O sea, para traducir lo que estamos diciendo, le bajaron la calificación legal, no dicen que sean inocentes, pero está muy lejano el delito que les imputan de haber drogado a una persona, haberle robado. A lo sumo, lo que dice la Justicia, esto puede ser un hurto, que es un robo sin violencia. Y por otro lado, van a investigar la veracidad o no de la denuncia de Luciana respecto de que fue víctima de abuso por parte del turista”.

De esta manera, tanto Martínez como Wagner quedaron en libertad, aunque deberán cumplir con las condiciones impuestas por el juez mientras la investigación sigue su curso.

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