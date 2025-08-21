El lujoso regalo que recibió la China Suárez y la curiosa coincidencia con Wanda Nara

La costosa pulsera con la media luna y la estrella, emblema nacional de Turquía, y los colores amarillo y rojo del Galatasaray, se trata de una muy similar a la que lució años atrás Wanda cuando estaba en pareja con Icardi. El dije es el mismo y lo que se diferencia son los detalles en la cadena.

La China está maravillada con su vida en Turquía y hace poco expresó lo feliz que se siente en Turquía acompañando a su novio: “Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó.

Wanda Nara dejó expuesto a Mauro Icardi con un durísimo mensaje: "Por qué no ayudas a..."

Wanda Nara salió furiosa al cruce de las versiones que indicaban que debía pagar multas por sus incumplimientos a las órdenes judiciales y cuestionó con todo a su ex Mauro Icardi.

Además, se refirió a lo que contó Pepe Ochoa de una decisión que habría tomado el futbolista con una parte de la extensa colección de carteras de primeras marcas que tiene la mediática en Turquía. “Parte de las carteras que Wanda tiene allá, van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, señaló el panelista.

“No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, lanzó la mediática desde sus historias de Instagram.

Tres ello, la rubia se refirió claramente furiosa a sus pertenencias donadas y aprovechó para reclamarle su falta de atención a sus propias hijas.

“Te hacés el que sos solidario y ayudas a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía“, sumó.

Por último, arremetió contra Mauro Icardi otra vez recriminándole cuánto lo necesitan sus hijas. “Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, concluyó enojadísima.