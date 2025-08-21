Wanda Nara volvió a apuntar furiosa contra Mauro Icardi y lo dejó en evidencia: "A ver si sos solidario..."

Tres ello, la rubia se refirió claramente furiosa a sus pertenencias donadas y aprovechó para reclamarle su falta de atención a sus propias hijas. “Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía“, sumó picante.

Por último, arremetió recriminándole cuánto lo necesitan Francesca e Isabella, claro que sin nombrarlas. “Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, concluyó ofuscada por sus millonarias carteras perdidas.

descargo Wanda Nara por donaciones de Mauro Icardi

Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi tras su defensa judicial: "Ocupate de ser padre"

Vale recordar que en una historia virtual anterior Wanda Nara ya le había respondido visiblemente molesta a Mauro Icardi tras su contraataque legal al haber sido incluido en la lista de deudores alimentarios.

Allí, la figura de Telefe lanzó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”.

wanda nara descargo

Y en ese mismo tono, continuó: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”. Y le hizo saber: “Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas”.

Por último, en esa Instagram Storie porque luego vendría la otra, reveló una reciente conversación con el delantero de Galatasaray, donde hizo saber que aún mantienen algún tipo de contacto a pesar de todo: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste”. Y concluyó con una letal advertencia: “Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.