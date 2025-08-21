A24.com

Wanda Nara volvió a apuntar furiosa contra Mauro Icardi y lo dejó en evidencia: "A ver si sos solidario..."

Desde Estados Unidos, Wanda Nara arremetió nuevamente contra el padre de sus hijas luego de confirmar el plan macabro de Mauro Icardi con el que consiguió enfurecerla. Mirá su descargo.

21 ago 2025, 08:46
Después del fuerte descargo que Wanda Nara hizo en sus redes sociales desde Los Ángeles, Estados Unidos, por el contragolpe legal de Mauro Icardi frente a la decisión de la Justicia de incluirlo en la lista de deudores alimentarios, la mediática volvió a la carga tras confirmar que el futbolista donó las pertenencias de ella que quedaron en Estambul.

Lo cierto es que a fines de julio pasado, fue Pepe Ochoa quien reveló estas intenciones del delantero del Galatasaray. “Parte de las carteras que Wanda tiene allá, van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, adelantó por entonces el angelito y agregó que también "ropa, juguetes y calzado" de los hijos de Wanda con Maxi López tendrían el mismo destino.

Así las cosas, aparentemente con la mudanza a la nueva casa en la que ya están viviendo en Estambul, Mauro habría contactado a dos asociaciones de beneficencia a las que les habría donado las pertenencias de Wanda y sus hijos varones, motivo por el cual la mayor de las Nara hizo un explosivo descargo desde una de sus cuentas de Instagram.

Haciéndose eco de la información de Angie Balbiani en Puro Show (El Trece) sobre las multas que debería pagar por sus incumplimientos a las órdenes judiciales, Wanda Nara disparó: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”.

Tres ello, la rubia se refirió claramente furiosa a sus pertenencias donadas y aprovechó para reclamarle su falta de atención a sus propias hijas. “Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía“, sumó picante.

Por último, arremetió recriminándole cuánto lo necesitan Francesca e Isabella, claro que sin nombrarlas. “Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, concluyó ofuscada por sus millonarias carteras perdidas.

Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi tras su defensa judicial: "Ocupate de ser padre"

Vale recordar que en una historia virtual anterior Wanda Nara ya le había respondido visiblemente molesta a Mauro Icardi tras su contraataque legal al haber sido incluido en la lista de deudores alimentarios.

Allí, la figura de Telefe lanzó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”.

Y en ese mismo tono, continuó: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”. Y le hizo saber: “Tanto te preocupan mis viajes, ocupate de ser padre de las tuyas”.

Por último, en esa Instagram Storie porque luego vendría la otra, reveló una reciente conversación con el delantero de Galatasaray, donde hizo saber que aún mantienen algún tipo de contacto a pesar de todo: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste”. Y concluyó con una letal advertencia: “Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”.

     

 

