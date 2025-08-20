Rosina Beltrán reveló la particular forma en que llama a su novio Renato Rossini en la intimidad

Y dejó en claro que no conviven y que el modelo en la actualidad está trabajando en el exterior: "Con Renato no convivimos. Él ahora está en Perú, laburando en un programa. Por eso estamos a distancia”.

"Nos estamos conociendo. Pero que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volver a verla pronto", expresaba Renato cuando recién comenzaba a salir con Rosina y hoy el noviazgo marcha de la mejor manera.

“Yo crecí con mis abuelos, Melania y Tato, y mi mamá Claudia, que trabajaba y estudiaba a la vez. Yo estudié Administración de Empresas y Marketing. Y estoy muy agradecido a mi familia, específicamente con mi mamá, por haber terminado la carrera: ella me insistía y me insistía. ‘Rena, tienes que terminarla, después haz lo que mier... quieras hacer’”, revelaba el peruano al presentarse en la casa de GH.

Rosina Beltrán contó el insólito premio tras su eliminación de Gran Hermano

Rosina Beltrán mencionó en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine) el insignificante obsequio que se llevó cuando le tocó abandonar la casa de Gran Hermano.

La revelación se dio durante una entrevista en el programa conducido por Yuyito González donde a la uruguaya le pidieron un comentario sobre la eliminación de Eugenia Ruiz, quien abandonó el reality un día antes de la gran final de Gran Hermano 2024.

Rosina Beltrán, en ese momento, comentó:"Eugenia fue la que tuvo menos votos. Era más o menos previsto...". Y ante la consulta de Yuyito sobre los premios que otorga el reality, la conductora preguntó: "¿No se llevó nada? ¿Hasta el tercero se lleva?". }

A lo que la modelo respondió: "Se llevó un viaje a la Patagonia (Bariloche)". Intrigada, Yuyito González quiso saber más: "¿Y el primero qué se gana?", a lo que Rosina enumeró: "El primero se lleva 80 millones de pesos, una casa hermosa, una moto y un año de cerveza gratis".

Finalmente, llegó el momento de la gran confesión que se volvió viral en las redes sociales. Yuyito, con curiosidad, le preguntó: "¿Vos te ganaste algo?". A lo que la morocha, entre risas, respondió con sinceridad: "Una licuadora".