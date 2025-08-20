El video del escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía: tumulto, empujones y cabezazo

La actriz también gritó en ese momento y luego los dos siguieron su camino ya escoltados de manera más firme por el personal de seguridad.

El incidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales y se da luego del regreso de Icardi a las canchas de manera oficial y el gol que anotó luego de la grave lesión que sufrió en noviembre pasado.

Las imágenes generaron un gran revuelo dado que cada paso que da la pareja del momento es noticia y esta vez su salida pública terminó en un gran escándalo registrado en un video.

En los últimos días, la China y Mauro se mostraron bien románticos en su nuevo hogar en Turquía en la pileta y también disfrutando de un lujoso paseo en yate que contaba con un juego de living con un amplio sillón, banquetas, sillas, mesa ratona y mesada, al mejor estilo de una casa, y con una bandera de Turquía flameando en el frente. "Mi capitana", expresó él totalmente enamorado en una imagen de su novia disfrutando del paseo.

Mauro Icardi figura en la lista de deudores alimentarios tras las denuncias de Wanda Nara

Según lo expuesto por Wanda Nara en sus denuncias y tras varios meses sin cumplir con la cuota alimentaria de sus hijas, el juez dispuso la incorporación de Mauro Icardi al registro de deudores alimentarios.

En el programa DDM (América TV), Martín Candalaft adelantó el documento que implica que el futbolista al estar en esa categoría, según marca la ley, pasa a formar parte del registro de deudores alimentarios cuando acumula al menos tres meses de incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria.

Icardi habría superado el plazo fijado por la Justicia y enfrenta duras consecuencias: si sale del país no podría volver a ingresar, se dispuso el embargo de la casa de los sueños y una multa diaria de 3.500 dólares.

Esto simboliza una clara victoria en el marco legal de Wanda Nara quien hace tiempo venía exponiendo públicamente los incumplimientos de su ex con duros términos hacia él.

“No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc.; es violencia. Como si fuera poco, te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo hacés solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que no lo pagás”, lanzó indignada la conductora en un reciente posteo.