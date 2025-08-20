La reflexión más profunda de la China Suárez sobre su nueva vida en Turquía con Mauro Icardi

Embed

Luego, la actriz mostró un video de cómo un mozo le servía la comida en un restaurante en medio de su vida a puro relax alejada de la Argentina.

En las últimas horas, en tanto, la pareja fue protagonista de un escándalo en un shopping en Turquía luego de un video que se viralizó donde se vieron desbordados por la presencia de fanáticos del club Galatasaray.

En un momento se ve como Icardi reaccionó furioso contra una persona que se acercaba demasiado a su novia y le tiró un cabezazo, mientras que la China gritó al instante. Luego, la pareja fue escoltada de manera más celosa por parte del personal de seguridad del lugar.

En los últimos días, la China y Mauro se mostraron bien románticos en su nuevo hogar en Turquía en la pileta y también disfrutando de un lujoso paseo en yate que contaba con un juego de living con un amplio sillón, banquetas, sillas, mesa ratona y mesada, al mejor estilo de una casa, y con una bandera de Turquía flameando en el frente. "Mi capitana", expresó él totalmente enamorado en una imagen de su novia disfrutando del paseo en barco.

china suarez enamorada de turquia

Wanda Nara lo logró: Mauro Icardi en la lista de deudores alimentarios

Luego de múltiples denuncias presentadas por Wanda Nara y que expuso de manera pública en reiteradas ocasiones acusando a su ex pareja de no cumplir con las obligaciones económicas correspondientes por sus hijas, Mauro Icardi figura de manera formal en la lista de deudores alimentarios.

Tras varios meses sin cumplir con la cuota alimentaria, según la denuncia de Wanda, el Juzgado Civil 106 dispuso la incorporación del futbolista al registro de deudores alimentarios.

En el programa DDM (América Tv), el periodista Martín Candalaft adelantó un documento que llegó en las últimas horas, e Intrusos también amplió desde sus redes sociales.

Para poner al tanto a los lectores qué significa estar en esa categoría, según marca la ley, una persona pasa a formar parte del registro de deudores alimentarios cuando acumula al menos tres meses de incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria.

El delantero del Galatasaray habría superado el plazo fijado por la Justicia y enfrenta duras consecuencias: si sale del país no podría volver a ingresar, se dispuso el embargo de la Casa de los Sueños y una multa diaria de 3.500 dólares. Sonríe la empresaria de cosméticos.