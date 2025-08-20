Tras la ruptura con Gimena Accardi, Nico Vázquez dejó la casa familiar: dónde vive ahora

Nico Vázquez se fue la casa familiar

Por su parte, Pochi compartió una postal de él en sus Instagram Stories de su cuenta Gossipeame, donde se lo puede ver efectivamente en una de sus salidas por el barrio en un barcito de la zona. "Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15:30 pm en un café por Núñez. se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida. Me da que su separación lo tiene re mal, lo veo desmejorado", contó la también panelista de Puro Show (El Trece).

Asimismo, en la conferencia de prensa que ayer por la tarde dio Nico en la puerta del teatro, no sólo confirmó las declaraciones de su ex, sino que además reveló que ya están tramitando el divorcio. Esta decisión concuerda con allegados a la expareja, quienes aseguran que el actor no puede perdonar la infidelidad a Gimena.

nicolas vazquez, gimena accardi

Nico Vázquez rompió el silencio sobre Gimena Accardi y su infidelidad: "Me da vergüenza..."

Nico Vázquez enfrentó por primera vez a los medios luego de las declaraciones de Gimena Accardi, quien en la mañana del 19 de agosto admitió haberle sido infiel con una persona alejada de los medios y no famosa.

El actor se presentó visiblemente afectado en la puerta del teatro Lola Membrives, donde lo aguardaban decenas de cámaras, y decidió romper el silencio sobre el difícil momento personal que atraviesa tras separarse de su pareja de 18 años.

“Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, y yo la quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo. Sigue siendo una persona muy importante y lo va a seguir siendo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para apoyarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió”, expresó conmovido.

Vázquez reconoció que la confesión le generó dolor, pero también la necesidad de aclarar cómo vivieron su relación. “Me apena cómo termina manchándose una historia que fue muy linda, de 18 años, con momentos únicos. No éramos la pareja perfecta como todos pensaban. Tuvimos crisis, como cualquiera, incluso situaciones mucho más difíciles que fueron de público conocimiento. Y las enfrentamos siempre con amor”, señaló.

Además, admitió que la pareja arrastraba problemas desde hace tiempo: “Veníamos mal desde hacía mucho, como dijo ella, tratando de sobrevivir. Crecimos juntos. Es una mujer con unos ovarios tremendos. Me pone triste verla así, pero también entiendo su necesidad de aclarar con quién no fue”.

El actor subrayó que, pese a la ruptura, mantienen un vínculo profundo: “Nos vamos a amar siempre como personas, aunque ya no como pareja. Empezamos a entender que necesitábamos separarnos. A Gime no la define esto. La definen 18 años de amor, de estar juntos en todo, de ser una familia fuerte incluso sin hijos, con nuestras mascotas, amigos y trabajos compartidos”.

Sobre la decisión de Accardi de hablar públicamente, Vázquez fue contundente: “No fue consensuado. Gime es una mujer con carácter, decide sola. Habla bien de ella que despeje dudas, aunque me duele verla triste”.

El actor también desmintió las versiones que vinculaban a Accardi con Andrés Gil, compañero de elenco y pareja de Cande Vetrano. “Es fuerte escucharlo, pero puedo decirles que no. Conocemos la historia dentro de cuatro paredes. Él tiene un bebé chiquito, está en mi obra, y por eso ella decidió hablar”, aseguró.

En la misma línea, se refirió a los rumores que lo relacionaban a él con sus compañeras Dai Fernández y Mercedes Oviedo: “No la pasé bien, estaba haciendo un duelo en carne viva y me dolió por ellas. El video con Mercedes fue gracioso, pero en ese momento yo la estaba pasando muy mal”.

Finalmente, Vázquez reflexionó sobre el cierre de la relación. “No nos estamos divorciando. Siento que es lo más sano. Veníamos de un año de intentar, de hacer terapia, de hablarnos, de dar vuelta las cartas. Lo de Miami fue un antes y un después. Desde ahí, en lugar de que creciera el amor, solo nos sostuvimos”, concluyó.