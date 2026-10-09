El sensible dato sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el divorcio: "Ya no..."

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados en Italia tras conocerse el jueves la resolución del Tribunal de Milán, noticia que fue festejada por el futbolista a través de las redes sociales.
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En el ciclo SQP anaizaron los puntos de la sentencia de divorcio del Tribunal de Milán de Wanda Nara y Mauro Icardi y qué pasará con sus hijas.
Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados en Italia tras conocerse el jueves la resolución del Tribunal de Milán, noticia que fue festejada por el futbolista a través de las redes sociales.
"Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", indicó sobre el final de su mensaje vía Instagram, satisfecho con la resolución legal.
En el programa SQP (América Tv) se analizaron los puntos del divorcio de Wanda e Icardi en Italia y se puso foco sobre el futuro de las hijas de los dos a partir del final del matrimonio ya oficializado.
"No sé si hay un ganador o perdedor pero lo que pidió Wanda no se lo dieron. Lo único que sí salió a favor de Wanda fue que no hubo adulterio en Italia ni tampoco de Mauro, o sea, a ninguno de los dos se lo dieron. Sí ella pidió una compensación económica bastante grande y larga que la Justicia no se la dio", dijo de entrada Yanina Latorre.
Y Pía Shaw detalló una conclusión que llegó la Justicia de ese país: “¿Por qué el Tribunal no decide sobre las hijas? El Tribunal italiano declara que no tiene jurisdicción sobre el cuidado personal, residencia y manutención de las dos niñas”.
Ante el dato que aportó la panelista, Yanina Latorre observó sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "O sea, siguen con el plan de cuota alimentaria que tienen en Argentina, que Icardi no está pagando todos los meses y el régimen de visitas. Que hay que decir que ahora está más liberado e Icardi las ve cuando quiere".
En ese sentido, la conductora hizo una importante aclaración sobre la situación de las nenas: “Hubo gente que lo confundió y cree que la justicia italiana las está mandando a Estambul y para él pedirlo y llevarlas a Estambul tiene que tener acá, que es donde están las chicas viviendo, tiene que declarar un domicilio y un trabajo, y no tiene trabajo en Estambul. Entonces entiendo yo que en algún momento esa restitución se va a caer porque nadie vive en Estambul”, indicó.
Además remarcó una mejora en el último tiempo en cuanto a la posibilidad del futbolista de ver a sus hijas: "Las chicas viven con Wanda y tiene un régimen de visitas que es el que puso el Ministerio Tutelar. Ella lo detesta pero no están las chicas ya de rehenes, ellas van con el padre cuando él llama y las pide", aseguró Latorre.