El sensible dato sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el divorcio: "Ya no..."

Y Pía Shaw detalló una conclusión que llegó la Justicia de ese país: “¿Por qué el Tribunal no decide sobre las hijas? El Tribunal italiano declara que no tiene jurisdicción sobre el cuidado personal, residencia y manutención de las dos niñas”.

La situación de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la confirmacón del divorcio en Italia

Ante el dato que aportó la panelista, Yanina Latorre observó sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "O sea, siguen con el plan de cuota alimentaria que tienen en Argentina, que Icardi no está pagando todos los meses y el régimen de visitas. Que hay que decir que ahora está más liberado e Icardi las ve cuando quiere".

En ese sentido, la conductora hizo una importante aclaración sobre la situación de las nenas: “Hubo gente que lo confundió y cree que la justicia italiana las está mandando a Estambul y para él pedirlo y llevarlas a Estambul tiene que tener acá, que es donde están las chicas viviendo, tiene que declarar un domicilio y un trabajo, y no tiene trabajo en Estambul. Entonces entiendo yo que en algún momento esa restitución se va a caer porque nadie vive en Estambul”, indicó.

Además remarcó una mejora en el último tiempo en cuanto a la posibilidad del futbolista de ver a sus hijas: "Las chicas viven con Wanda y tiene un régimen de visitas que es el que puso el Ministerio Tutelar. Ella lo detesta pero no están las chicas ya de rehenes, ellas van con el padre cuando él llama y las pide", aseguró Latorre.