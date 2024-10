¿Enamorado? Adrián Suar fue visto con su nueva novia y así los captaron: el video

En Ángel responde, en el streaming Bondi Live, el presentador de LAM sostuvo: "El otro que está tiroteando es Suar". Y agregó: "No sabemos todavía quien es ella".

Luego, comentó las imágenes del video publicado por El Ejército de LAM y expresó: "Verlo como le sostenía el paraguas me dio ternura. Eso no es algo del momento, es una relación. No vas a tenerle el paraguas a alguien de una noche".

Por último, De Brito detalló que "Suar y la chica en cuestión fueron a un asado de amigos".

Adrián Suar confesó cuántos años estuvo alejado de su hijo Toto Kirzner

Es así como también le dio participación a su papá Adrián Suar en su programa quien lo sorprendió con un mensaje, un video, que dejó a todos muertos de risa.

“Soy papá no sé si te acuerdas de mí”, empezó diciendo el productor y actor.

“Un 17 de Corinto, recuerdo cuando vos naciste y a los 3, 4 años nosotros jugábamos. ¿Te acordas? Quiero que lo recuerdes con cariño. Jugamos a las escondidas”, dijo.

“Y, un día tenías cuatro años y papá se escondió y lo buscabas y lo buscabas y yo volví ocho años después. Un día te hice ‘buh’ y ‘acá está papá’ vos ya tenías 12 años, 13 años. Fueron 8 años hermosos que no nos visto”, termino Adrián muy muy serio.

Dile a otro lado estaba Toto, estallado de la risa. Lo terminó aplaudiendo y agradeciendo de compartir ese humor tan especial.