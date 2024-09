Encontraron infraganti a Lucía Maidana y Nicolás Grosman en los Martín Fierro: "Estaban toqueteándose"

Según contó el periodista Matías Vázquez, Lucía y Nico estuvieron "toqueteándose" en la zona de los baños del hotel Hilton de Buenos Aires, donde se realizó la ceremonia de los premios de APTRA.

En la nota para el ciclo de El Trece, el cronista increpó a los ex GH. "No voy a decir lo que pasó acá....", exclamó. "No, no pasó nada. Estábamos charlando. Somos muy amigos", aclararon, un tanto nerviosos.

Lo más llamativo ocurrió después cuando Nico se le acercó al periodista para pedirle si podía borrar la nota. Pese a la buena onda, el integrante de Socios del espectáculo le dijo que eso no iba a ser posible.

Santiago del Moro reveló la fecha de estreno del nuevo Gran Hermano

Santiago del Moro aprovechó su conducción en los Premios Martín Fierro 2024 para revelar un gran misterio: la fecha de estreno del nuevo Gran Hermano.

Mucho se habló en este último tiempo de cuándo sería la llegada de la nueva edición del popular reality a la pantalla de Telefe y el conductor finalmente lo confirmó.

Santiago del Moro contó que Gran Hermano volverá al canal de las pelotas en diciembre de este año, luego de la última edición que consagró al uruguayo Bautista Mascia como el ganador.

Además, el conductor del reality, que se quedó con el Martín Fierro como mejor conducción masculina, dio otra importante noticia para quienes aspiran a ingresar a la casa más famosa, ya que aún hay tiempo de anotarse para los interesados en participar del programa.

Cabe recordar que la final de la edición 2023 de Gran Hermano fue el 7 de julio y hay una gran expectativa por lo que será el nuevo GH.

