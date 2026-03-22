Tini Stoessel enfrentó los rumores de embarazo y lanzó un comentario que dio que hablar: "Por ahora..."

El momento rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios. Si bien dejó en claro que no está esperando un hijo, su guiño final dejó abierta la puerta a futuro, algo que sus fans no tardaron en notar y celebrar.

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Cuál es el supuesto motivo detrás de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Con el paso de los días, siguen surgiendo versiones sobre el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, una relación que hasta hace poco parecía sólida dentro de la escena musical. Esta vez, quien aportó información contundente fue Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV).

“Me va llegando data a cuentagotas, pero me llega. Tengo un temita más que la distancia”, lanzó la conductora, anticipando una revelación que no tardó en generar repercusión.

Según su relato, el conflicto se habría originado el año pasado, cuando Tini atravesaba una situación muy personal que buscaba mantener en estricta privacidad. “Era algo íntimo de su vida, que no tiene nada que ver con la música ni con su carrera”, explicó.

Siempre de acuerdo a esta versión, Emilia se habría enterado de ese tema y, con el tiempo, la información comenzó a circular dentro del ambiente artístico. “No es algo malo, no es que tenía un tipo ni nada. Es simplemente algo íntimo”, aclaró Latorre.

Sin embargo, el punto más delicado llegó después. La panelista aseguró que la filtración habría salido del propio entorno cercano: “Se lo contó a todo el mundo. Cuando le preguntaban cómo lo sabía, decían que lo estaba contando Emilia. Esa fue la cruz”, sostuvo.

Como si fuera poco, este episodio no habría sido el único detonante. Según trascendió, también habrían existido otros roces que involucrarían a María Becerra y a personas del círculo íntimo de ambas artistas, lo que terminó de desgastar el vínculo.

Por ahora, ninguna de las protagonistas salió a confirmar ni desmentir estas versiones, pero el silencio solo alimenta el misterio de una de las internas más comentadas del pop argentino.