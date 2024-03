Enojo y gritos: el fuerte escándalo de Roberto García Moritán en un gimnasio

Ante este pedido del hombre, mientras él hacía su rutina, Roberto García Moritán habría reaccionado quejándose a los gritos, ocasionando un escándalo en público.

“A Moritán le molestó que vengan a joder con la máquina que estaba haciendo él ejercicio”, contó el conductor sobre el episodio en cuestión que llamó la atención a los testigos.

Y detalló sobre el episodio: “Él ha hecho un escándalo aparentemente en el gimnasio. Se quejó (Moritán), levantó la voz, no me consta si fue contra el muchacho que le pedía el cambio, que estaba haciendo el ejercicio, o contra las autoridades o los entrenadores del gimnasio”.

Además, Lussich, quien contó que él también va a ese gimnasio, amplió: “La cosa es que corrió como reguero de pólvora por todo el gimnasio… ‘Qué rompe huevos el marido de Pampita’. El muchacho tendría sus motivos si quería quejarse pero lo que quiero decir, que él no sabe, es que cayó como el ojete”.

Delfina, la hija de Roberto García Moritán desfiló en el Bafweek y Bautista Vicuña la acompañó

Delfina, la hija de Roberto García Moritán, fue parte del desfile de una importante marca, que se realizó en Palermo Soho, en el marco del Bafweek. El hijo de Pampita, Bautista Vicuña, estuvo en primera fila. PrimiciasYa retrató a ambos en el evento.

La hija del ministro de Desarrollo Económico porteño lució los diseños de Lovely Denim, la línea de indumentaria que crearon Mariana Celasco, hermana de Eduardo Celasco, y su sobrina Lucía Celasco.

En su cuenta de Instagram, Pampita compartió algunas fotos del backstage del desfile, donde se los ve a Delfina y Bautista muy cómplices. No hay dudas que se llevan muy bien y, al parecer, ambos quieren desarrollarse en el mundo de la moda.

Delfina debutó como modelo en 2022, con apenas 15 años. Desde entonces, la joven contó con todo el apoyo de Pampita, que lleva años como referente indiscutida de las pasarelas.

En una entrevista, la nueva figura de la moda reveló que sus padres también acompañaron su decisión de incursionar en las pasarelas a tan corta edad.

"Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino. Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”, detalló.