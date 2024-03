Delfina, la hija de Roberto García Moritán desfiló en el Bafweek y Bautista Vicuña la acompañó

Delfina Garcia Moritan.jpg

En su cuenta de Instagram, Pampita compartió algunas fotos del backstage del desfile, donde se los ve a Delfina y Bautista muy cómplices. No hay dudas que se llevan muy bien y, al parecer, ambos quieren desarrollarse en el mundo de la moda.

Delfina debutó como modelo en 2022, con apenas 15 años. Desde entonces, la joven contó con todo el apoyo de Pampita, que lleva años como referente indiscutida de las pasarelas.

En una entrevista, la nueva figura de la moda reveló que sus padres también acompañaron su decisión de incursionar en las pasarelas a tan corta edad. "Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino. Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”, detalló.

Crédito: RS Fotos.

La foto del DNI de Delfina, la hija de Roberto García Moritán, que causó furor por su parecido con Pampita

Delfina, la hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito, es toda una it girl. En su cuenta de Instagram (@delfigm), la joven tiene más de 137 mil seguidores y suele compartir un poco de su día a día con ellos.

En su feed, la hija del empresario posteó la foto de su DNI. Sus fans quedaron fascinados con la tierna imagen y algunos le encontraron un enorme parecido con la pareja de su papá, Carolina Pampita Ardohain.

“Hermosa”, “¿Es joda la del DNI?”, “¿Qué onda? Sos la única persona que sale bien en el DNI”, “Quién pudiera salir así de hermosa en el documento”, “Qué diosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Delfina.

En el posteo también resaltaron su similitud con la diosa de las pasarelas. “Igual a Pampa”, “Mini Pampi”, “Cada día más parecida a Pampita”, fueron los mensajes que le escribieron a la hija de Moritán.

Desde que el empresario comenzó a salir con Pampita, muchos usuarios en las redes encontraron un enorme parecido entre Delfina y la reconocida modelo.