Escándalo en Gran Hermano 2024: Ulises reveló que la producción lo habría presionado por la caída del rating

Todo surgió cuando el cordobés les reveló a sus compañeros lo que comentó la producción. “Y si no medimos ni dos puntos de rating, nos van a tener acá un mes. Me lo dijeron recién”, les contó Ulises a sus compañeros que se encontraban en la pileta.

Los internautas, al ver las imágenes, no tardaron en reaccionar y expresaron: "¡Es el cansancio con el formato, imposible 3 GH seguidos! Una locura"; "Intentan dar contenido pero es todo forzado. Se nota que les bajan línea o algo, porque se ve a kilómetros que no le sale natural. Y lo rico de GH es ver el comportamiento real de los jugadores, además del juego"; "Chicos es una estrategia de él (Ulises) para mover a las plantas, el jueves el programa hizo 15 puntos de rating"; "El éxito fue Furia, los demás es cotillón" y "Entiendo que lo dijeron en condicional, Si no miden ni dos puntos de rating los tienen un mes nomás. Algo así. ¡Onda, activen!", entre otros.

Ulises y Nano estallaron ante la posibilidad de que Brian regrese a Gran Hermano tras su expulsión

Anoche la casa Gran Hermano (Telefe) quedó conmocionada luego de la expulsión de Brian, que tuvo que abandonar el juego por decisión de Giuliano Vaschetto, al ejecutar su beneficio como líder de la semana.

Por supuesto, muchos de los participantes quedaron en guerra con el líder, y no pierden las esperanzas de que su compañero pueda regresar a la casa en una nueva instancia.

“Tira indirectas, Brian vuelve dice. Cállate la boca imbécil”, le comentó Ulises Apóstolo a Nano sobre los comentarios que estaba haciendo Tato por la salida del vendedor ambulante.

Ante eso, él aseguró: “Lo que pasa es que él está cagado porque no ganó nunca más una prueba del líder y cada vez queda más lejos. No es Brian le que le da miedo, es que si no gana las pruebas tranquilamente puede ser el".

Lo cierto, es que Brian volverá a la casa el próximo domingo ya que tras abandonar la casa Santiago del Moro le dio la posibilidad de aislarse y volver al juego.